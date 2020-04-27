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«Папаньки»-2: дата старту нового серіалу на СТБ

27.04.2020

Уже 11 травня о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра «Папаньки»-2 від «Дизель Студіо». Комедійний серіал виходитиме о 20:15 з понеділка по четвер. У другому сезоні на героїв чекають нові випробування, що допоможе їм показати себе справжніми чоловіками. І звичайно, всі пригоди будуть приправлені відмінним гумором.

«Папаньки»-2   це, як і раніше, серіал про життя чотирьох друзів, які разом відпочивають, навчаються виховувати дітей і виручають один одного. Їм доводиться постійно розрулювати курйозні ситуації, в які татусі із регулярно потрапляють разом з дітьми.

Головних персонажів грають Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Євген Сморигін і Андрій Федінчик зі своїми прекрасними серіальними дружинами Лілією Ребрик, Ольгою Арутюнян і Ольгою Атанасовою.

Героїня актриси Ольги Атанасової дружина Жені в нових серіях задіяна повноцінно. У першому сезоні глядачі бачили її лише кілька разів на екрані планшета в скайпі. Тепер же у неї з’явиться своя сюжетна лінія.

«По блату» в серіалі знялася дружина Андрія Федінчика Наталка Денисенко. В новому сезоні вона зіграє дівчину, яка народила Саші Андрієвому герою дитину. Це не перша спільна робота подружжя в кіно. Але любовну пару вони грають уперше за чотири роки!

Ми мріяли зніматися разом, як сім’я. Але так виходило: то я граю любов з іншим, то він з іншою, і ми взагалі не перетиналися. А тут ми майже сім’я, і ​​це так класно! ділиться емоціями Наталка Денисенко.

Також на екрані з’явиться улюблениця публіки Віталіна Біблів у ролі глави ОСББ. Її персонаж дуже поважна і спортивна жінка на прізвисько «Сом». Вона постійно стає свідком курйозних ситуацій, у які потрапляють наші герої, і не оминає можливості влаштувати всім «солодке» життя.

«Вишенькою на торті» стала участь у проєкті Вікторії Булітко. Вона зіграє колежанку Микити, яка всіляко намагається його спокусити, щоб уладнати проблеми вдома і на роботі.

Якось мене покликав до себе в кабінет Олексій (Олексій Бланар, продюсер «Дизель Студіо».  Прим. ред.) і каже: «Вікуся, ми написали під тебе роль у “Папаньках”! І ти там будеш зовсім інша!» Так і вийшло! Ця роль повна протилежність усьому, що раніше я грала в «Дизель Студіо»!

Посилили і дитячий акторський склад. Роль шестимісячної доньки Микити зіграла манюнька Софія. На знімальному майданчику вона відсвяткувала дев’ятий і десятий місяці життя.

Софійка   справжня актриса! Вона все сама розуміла і по-справжньому відігравала кожну сцену. Плакала і заспокоювалася в потрібний момент. Посміхалася акторам, стежила за всім, що відбувається. Як? Магія! дивується другий режисер Тетяна Педченко.

Над другим сезоном працювала оновлена ​​знімальна група: режисер- постановник Максим Бернадський, друга режисерка Тетяна Педченко, оператор-постановник Максим Баєв і художник-постановник Андрій Гречишкін. А от керівниця проєкту залишається незмінною Наталя Каптан. Продовжили роботу над серіалом і автори Андрій Трубніков та Денис Алістратов.

Дивіться «Папаньки»-2 вже 11 травня о 20:15 на телеканалі СТБ!

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