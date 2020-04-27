Ольга Морозова: у своїй героїні я бачила тільки відверту стерву!

20 квітня на телеканалі СТБ відбулась прем’єра медичної драми «Акушерка» виробництва StarLight Production. Виконавиця однієї з провідних ролей Ольга Морозова розповіла про свою героїню, карантин і травми на зйомках серіалу. Детальніше — далі в матеріалі.

Днями глядачі телеканалу СТБ вже встигли оцінити перші серії мелодрами «Акушерка». Вже чули відгуки про свою гру в серіалі? Що казали рідні?

Читала коментарі глядачів — усі, як один, мою героїню ненавидять і засуджують за такі вчинки. Вони чекають, що вона отримає по заслузі (сміється. — Прим. ред.). Отже, створити правдивий образ нам вдалося. Мої знайомі, які дивляться серіал, ну, і моя мама, звичайно, кажуть, що проєкт дуже цікавий і складний емоційно, всі акторські роботи дуже сильні, глибокі і драматичні. А мамі потрібно вірити! (Сміється. — Прим. ред.).

Як загалом працювалося в команді? Що найбільше сподобалося?

У цій команді я працюю вже не перший свій проєкт. Дуже люблю всіх і кожного. Завжди приємно працювати з цією командою, особисто для мене, це велика сім’я. Всі прагнуть зробити свою справу добре. І це — дуже важливо! Ну, і завжди є трохи гумору на майданчику, але тільки не перед кадром (посміхається. — Прим. ред.).

У чому були найбільші труднощі під час зйомок особисто для вас?

Для мене найскладніше — це створити правдивий образ, а не карикатуру на людину, прожити і пропустити через себе життя і біль героїні. У цьому проєкті багато складних драматичних сцен, в які ти занурюєшся з головою, пропускаєш усе це через себе з дубля в дубль. Це і є найскладніше в моїй роботі в серіалі.

Вам особисто близька історія вашої героїні? Як вживались у роль?

Якщо чесно, то ні, зовсім не близька! Для мене кожна негативна роль — на опір (усміхається. — Прим. ред.). Але тим цікавіше її створювати і шукати цей образ. Читаючи сценарій, я намагалася зрозуміти і виправдати Аллу. Було складно, бо спочатку я бачила в ній тільки відверту стерву. Але читаючи раз по раз сценарій, я проймалася жалем до неї. Адже якоюсь мірою вона жертва — жертва своїх життєвих обставин. Вона людина, якій завдали свого часу багато болю і страждань, і тепер вона вдається до жорстоких методів задля досягнення своєї мети, щоб стати, як їй здається, щасливою.

Режисер серіалу розповів, що наймилішими моментами зйомок були сцени з немовлятами. А які моменти найбільше запам’ятали ви?

Їх було дуже багато! Якихось особливих моментів, які я могла б виділити, я не пам’ятаю. Кожен знімальний день був цікавий по-своєму.

Були казуси під час зйомок серіалу?

О, так! (Сміється. — Прим. ред.). Найбільший казус — це моє пошкоджене внаслідок падіння плече. Це був уже практично фінал моїх знімальних днів, я випадково впала (не на зйомках) і сильно пошкодила плече, була підозра на перелом!!! Це був шок! Слава Богу, це виявилося просто сильне забиття, але в лангетці я все ж ходила зо 2-3 тижні. У кадрі її знімала, однак рукою рухати не можна було. Але все минуло гладесенько (усміхається. — Прим. ред.).

Чим зараз займаєтеся на карантині? Порадьте читачам сайту телеканалу СТБ, чим цікавим можна зайнятися на самоізоляції?

Для мене карантин — це як незапланована відпустка (сміється. — Прим. ред.). Намагаюся розпланувати день: обов’язково онлайн-тренування, догляд за тілом та обличчям, читання, запис віршів, вишивання, перегляд цікавих фільмів, заняття з мовлення, спілкування з друзями онлайн (виявляється, є дуже багато різних тем і можна говорити годинами про все і ні про що), короткі прогулянки, бо імунітет потрібно зміцнювати. Та й взагалі, мені ніколи не буває нудно самій із собою! Я можу навіть увімкнути музику і просто танцювати (сміється. — Прим. ред.). Загалом, наповнюйте своє життя задоволенням і хорошими людьми. Тоді все у вас буде добре!

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