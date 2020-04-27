Який манікюр буде модним у 2020 році? Редакція сайту STB.UA зібрала для вас добірку трендів 2020 року в нашому матеріалі. Який вибрати дизайн нігтів? Які незвичайні малюнки, поєднання кольорів і декори будуть в моді? Дивіться добірку найактуальніших трендів у статті.

Яскраві неонові кольори манікюру

Насичені відтінки – один з найважливіших трендів в дизайні модних нігтів не тільки на теплу пору року, але і на зиму. Тож не бійтеся кольору. У 2020 році можна оформляти нігті в найяскравіші відтінки, в тому числі і модні неонові кольори.

Манікюр з втиркою

Ефектність втирки з модним дизайном нігтів стане відмінним вибором для вечірнього модного манікюру. Модні нігтики з втиркою чудово виглядають з окремими акцентами на нігтях, або можна дозволити собі досить екстравагантний дзеркальний манікюр.

Nude манікюр

Нейтральне покриття на нігтях продовжує триматися одним з головних трендів в модному дизайні нігтів на майбутній сезон. Нюдове покриття в різних стилях виглядає шикарно і невимушено, додаючи особливого шику нігтям різної форми. Тут можна використовувати перлову втирку, смужки і мазки на нігтях, мікро-стрази або міні-візерунки в модному манікюрі нюд.

Манікюр омбре

Вражаюча колірна палітра відтінків дозволить майстрам манікюру здійснити найцікавіші задуми поєднання кольорів в стилі ніжного омбре. А прикрасити модні нігтики допоможе різноманітний декор, наприклад, блискучі стрази, кольорові намистинки або акварельні крапельки.

Мінімалістичний манікюр

Стилістика мінімалізму може бути реалізована в геометричному напрямі, матовому дизайні, флористиці та інших крихітних принтах. Чіткі лінії, крапки, ромбики і ніжні потьоки в дизайні нігтів дозволяють створити модний і вже знайомий багатьом манікюр в стилі мінімалізму.

Манікюр-абстракція

Замість геометричних візерунків нігті можна прикрасити абстракцією або принтом, що імітує оптичну ілюзію. Це більш складні малюнки, але не менш цікаві і гарні. Колір візерунка може бути реалізований в яскравих і насичених тонах. Або ніжних і милих. Вирішувати вам.

Малюнки в манікюрі

Кому не вистачає на нігтях чогось кумедного – малюйте веселі картинки, написи. Такі принти будуть на піку популярності не тільки в дизайні модних нігтиків, а й у одязі. Головне, щоб яскравий і помітний манікюр був доречним.

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