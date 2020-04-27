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Мама-скрипалька, мама на релаксі, мама-фітоняшка і мама трійнят: учасниці нових випусків проєкту «Супермама»

27.04.2020

Сьогодні, 27 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийде 13 випуск психологічного реаліті «Супермама». Четвірка нових учасниць схрестить свої мечі в боротьбі за звання кращої мами. Творча мама-скрипалька, мама на релаксі, мама-фітоняшка і мама трійнят — котра з цих жінок гідна перемоги? Читайте в нашому матеріалі докладніше про кожну учасницю і спробуйте вгадати, хто отримає найвищу оцінку від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова, а хто стане Супермамою.

супермама

Більше на тему: Яна з проєкту «Супермама»: Я змогла позбутися комплексів

Творча мама-скрипалька Катя

Катя ‒ мама, яка встигає грати на скрипці, виступати на концертах, а також ростити сина і двох спритних дівчаток-близнючок. Катя зізнається, що виховувати двійнят дуже складно, адже іноді вони бувають просто нестерпними.

супермама

Мама-фітоняшка Марина

Марина виховує шестирічного сина і вважає його дорослим, самостійним чоловіком, на якого можна покластися і який сам може про себе подбати. Також Марина дотримується правильного харчування і займається спортом.

супермама

Мама на релаксі Оля

Оля вважає, що жити треба не напружуючись. Такої ж позиції вона дотримується й у вихованні. Оля не змушує своїх дітей щось робити насильно і надає їм повну свободу вибору.

супермама

Мама трійнят Аня

Аня ‒ мама п’ятирічних дівчаток-трійнят. Вона вважає, що бути мамою ‒ прекрасно. А виховувати трійнят ‒ не так уже й складно, як здається на перший погляд.

супермама

Більше на тему: «Супермама» Саша: Я категорично не згодна з думкою Дмитра Карпачова

Котра з учасниць гідна звання Супермами? Дізнайтеся всі подробиці з понеділка по четвер о 18:00 на телеканалі СТБ.

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