Щодня хтось помирає, і щоразу є вибір — чи стане смерть однієї людини надією на життя для іншої… Люди залишають цей світ, але їхня смерть може дати шанс на здорове і повноцінне життя для тих, хто ще живий. Трансплантологи щодня рятують чиїсь життя. Кожен із них знає, що тут немає місця особистим емоціям і переживанням. Серіал «Лист очікування» – про хірургію і про життя, які так важко врятувати! Але що станеться в перших серіях?

Провідний хірург московської клініки трансплантології Дмитро Клімов проводить чергову успішну операцію з пересадки легенів. Директор клініки Грохольський, який планує піти з посади, пропонує Клімову зайняти його місце. Одному з хворих, Олегу Тучкову, що чекає пересадки серця, стає погано після розмови з колишньою дружиною Людмилою, яка хоче отримати дозвіл на від’їзд їхнього сина до Канади, куди вона збирається поїхати разом зі своїм нареченим Девідом. В аварії гине молода дівчина. Клімов їде в лікарню, щоб переконати її родичку дати згоду на вилучення донорського серця для Тучкова. У клініку з Новосибірська приїжджає на роботу нова хірургиня Ірина Аленичева…

У другій серії Клімов на місяць стає в. о. директора клініки. Хворій Світлані Лаленковій необхідна пересадка нирки. Її дочка Олена, спортсменка, хоче стати донором для своєї матері. Несподівано результати аналізів показують цілковиту несумісність клітин матері і дочки. Світлана розповідає лікарям про те, що Олену вони з чоловіком удочерили. Дружина Клімова Марина бере участь у вернісажі, на який Дмитро просить піти замість нього їхнього шкільного друга — тележурналіста Славу Лобачова…

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