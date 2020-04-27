Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 9 і 10 серії медичної драми. Серіал «Акушерка» вже встиг полюбитися тисячам телеглядачів! Але що ж станеться у 9 і 10 серіях? Читайте просто зараз!

Раніше в серіалі: Над Тетяною триває суд. Акушерка і адвокат думають, що кардіограму підробили. Адвокат вважає, що час підключати журналістів, щоб виграти справу, а Тетяна просить його зв’язатися з родичами Дмитра. До Дмитра в лікарню приходить його колишня дружина Оля, яку він представляє як свою сестру.

Алла робить УЗД і дізнається про термін вагітності. Вона телефонує Глібу і призначає зустріч. Алла виставляє Ігоря з квартири, сподіваючись на те, що Гліб тепер одружиться з нею. Дмитро каже Тетяні, що йому потрібно поїхати на кілька днів, але сам приїжджає в Семенівку до Олі та свого сина Сергія. Тетяна дізнається, що ж стало причиною розлучення Дмитра і Ольги…

Дивіться в 9 і 10 серіях «Акушерки» на телеканалі СТБ вже сьогодні о 20:15!

Video: «Акушерка»: що станеться у 9 і 10 серіях (анонс) Серіал Акушерка - 9, 10 серії на сайті СТБ вже 27.04.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Акушерка

Більше на тему: «Папаньки» переїжджають на СТБ

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ