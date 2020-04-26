Постійні експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов і Олена Курилова сьогодні будуть розслідувати дуже страшну історію, з якою до редакції програми звернулися жителі Київщини. Яка сутність атакує родину? Та що відчують екстрасенси? Не пропустіть!

По допомогу до найсильніших екстрасенсів країни звернулася родина звичайних фермерів з Київщини: Наталя, її чоловік Сергій та п’ятеро дітей. І все через те, що якась зловісна тінь раз у раз з’являється в їхньому будинку і спричиняє страшні пожежі. Дійшло до того, що через одне із займань загинув батько сімейства – у чоловіка внаслідок стресу стався серцевий напад.

На порятунок родини вирушили Хаял Алекперов та Олена Курилова. Щоб розібратися у справі, ясновидиця викликала дух своєї бабусі. І та показала їй дивне видіння – мертву жінку, схожу на матір сімейства, якій Олена Курилова витирає сльози. Вони, за словами Олениної бабусі, мають спинити страждання живих. Азербайджанський екстрасенс побачив якогось загадкового чоловіка у вогні, якого начебто потурбувала родина.

Але про якого чоловіка говорять екстрасенси? Дізнайтеся вже сьогодні!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ