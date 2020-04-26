У період із 27 квітня по 3 травня зірки радять усім знакам зодіаку проявити витримку. Цей час сприятливий для будь-яких починань і творчих злетів. Однак без фанатизму і спроб звернути гори та довести свою правоту. Успіх гарантований, якщо дотримуватися чіткого плану і не ризикувати своїм здоров’ям. Що чекає на кожен знак зодіаку окремо, читайте в гороскопі на тиждень з 27 квітня по 3 травня 2020 від екстрасенсів СТБ.

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Гороскоп на тиждень ‒ Овен

Цей тиждень буде для вас дуже клопітким. Із понеділка ви будете змушені вирішувати нагальні справи. Ситуація ускладнюється тим, що ви не зможете вийти з дому. Однак уже в п’ятницю вранці все вирішиться, і ви зможете спокійно підготуватися до вихідних. Зірки радять поменше панікувати і побільше довіряти близьким.

Гороскоп на тиждень ‒ Телець

На початку тижня очікуйте хорошу партнерську угоду, яка в майбутньому принесе прибуток. Однак пам’ятайте, що ви відповідаєте не тільки за себе, а й за свою сім’ю. Тому не варто ризикувати всім. Ближче до середи вам захочеться відпочити, але роботи буде сила-силенна. Проведіть тихий вечір за переглядом легкої комедії. Це поліпшить вам настрій і додасть трохи сил. Так що до суботи ви протримаєтеся.

Гороскоп на тиждень ‒ Близнюки

На вас чекає звичайний тиждень, насичений рутинними справами. Хоч як сумно це звучить, але потрібно завершити все почате. Розберіть шафу, виперіть штори, закінчіть проєкт на роботі. У вихідні вам доведеться боротися зі спокусою. Велика ймовірність походу в парк. Але пам’ятайте: карантин. Краще залишитися вдома.

Гороскоп на тиждень ‒ Рак

Цього тижня можуть відкритися нові можливості і перспективи. У середу знадобляться аналітичні здібності, які допоможуть визначитися в поточній ситуації: як краще вчинити, на чому зосередитися. Уникайте ризикованих угод. На період майбутньої кризи вам необхідна фінансова подушка. Пам’ятайте про це перед кожною угодою.

Гороскоп на тиждень ‒ Лев

Початок тижня може здатися цілком звичайним. Однак ближче до середи перед вами можуть відкритися великі можливості. Постарайтеся проявити себе. Не бійтеся помилятися і брати на себе більше відповідальності. Можливо, ваші старання помітить начальство. Ближче до п’ятниці вам захочеться романтики. Але в умовах карантину з цим важкувато. Хоча й можливо.

Гороскоп на тиждень ‒ Діва

На вас чекає тиждень активних дій. Якщо ви проявите себе, можливо, отримаєте приємний бонус у вигляді премії. А в умовах карантину і зростання безробіття це дуже навіть непогано. В особистому житті поки змін не передбачається. Однак самотнім представникам знака не варто засмучуватися. Зараз воно вам і не треба.

Гороскоп на тиждень ‒ Терези

На вас хтось дуже ображений. Подумайте, що саме ви зробили не так. Якщо ви відчуваєте провину, попросіть вибачення. У вівторок можливий невеликий конфлікт на роботі, який може спричинити деякі зміни в колективі. Проявіть розсудливість і не говоріть зайвого. У такій ситуації краще тримати свої емоції при собі. Вихідні присвятіть прибиранню в оселі та перегляду веселої комедії.

Гороскоп на тиждень ‒ Скорпіон

На початку тижня Скорпіони можуть втратити якісь ілюзії, їх може охопити занепокоєння. Впоратися допоможе спілкування з близькою людиною. До четверга може настати апатія. Однак вам під силу самотужки подолати її. Почитайте книги і помедитуйте. Вихідні проведіть із коханою людиною. І притримайте гроші. Вони вам знадобляться.

Гороскоп на тиждень ‒ Стрілець

Початок тижня буде доволі складним. На роботі можуть виникнути питання, які потребують термінового втручання. Можуть виникнути деякі конфлікти. Однак завдяки вашим комунікативним здібностям і здатності передбачати складні ситуації ви легко вирішите всі питання, чим чудово зарекомендуєте себе перед начальством. Ближче до п’ятниці можете відчути легке нездужання. Спробуйте виспатися.

Гороскоп на тиждень ‒ Козеріг

На цьому тижні хтось може заплямувати вашу репутацію. Слідкуйте за всім, що кажете і що робите. Намагайтеся не допускати помилок на роботі. Є люди, які будуть дуже раді вашим проколам. Вихідні присвятіть прибиранню в оселі і приділіть час дітям. Їм зараз теж дуже скрутно. Пограйте з ними, почитайте книжку, подивіться фільм. Словом, проявіть турботу.

Гороскоп на тиждень ‒ Водолій

Тиждень обіцяє бути насиченим. Незважаючи на карантин, вам доведеться вирішити дуже багато завдань. Є ризик застудитися, тому по змозі залишайтеся вдома і без зайвої потреби не виходьте на вулицю. Навіть у магазин виходити не варто. Замовте доставку додому. Вихідні присвятіть коханій людині. Всі вже трохи втомилися. Так що вечір пристрасного кохання піде тільки на користь.

Гороскоп на тиждень ‒ Риби

Цей тиждень обіцяє бути досить продуктивним. Чекайте завершення рутинної роботи. Несподівана звістка спричинить цікавий переворот у кар’єрі. Однак не варто дуже задирати носа. Підвищення вимагає від вас більше відповідальності, але чи готові ви до неї? На любовному терені поки без змін. Хоча є ймовірність випадкового знайомства з людиною, яка в майбутньому може відіграти у вашому житті дуже важливу роль.

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