Гороскоп на 27 квітня 2020 року допоможе вам ухвалити правильні рішення. Кому треба неодмінно відпочити, а хто має проявити розсудливість? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Не все виходитиме так, як вам би хотілося. Спробуйте бути більш стриманими. І нехай усе йде своєю чергою.

Телець

Не намагайтеся змінити ситуацію ‒ у вас все одно нічого не вийде. Просто дозвольте подіям статися. Час допоможе розставити все на свої місця.

Близнюки

Ваша друга половинка чекає від вас романтичного вечора. Дарма ви так недбало до цього ставитеся. Трохи ніжності в такий складний час не завадить.

Рак

Незважаючи на карантин, у вас багато роботи. Особливо в тих, хто живе у приватному секторі. Що ж, хай щастить! І не забувайте надівати маску.

Лев

Сьогодні на вас чекає звичайний трудовий день. Наявний стан речей відповідатиме вашому уявленню і розумінню. Рутина теж буває корисною.

Діва

Вам може надійти вигідна пропозиція. Не бійтеся ризикувати. Пам’ятаєте, що це благородна справа? Звичайно, в межах розумного.

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Терези

Через карантин ви занадто багато часу проводите в інтернеті. Весь той бруд, що ви читаєте, може зіпсувати вам настрій. Відкладіть телефон і почитайте книжку.

Скорпіон

На роботі можуть виникнути серйозні неприємності. Якщо за вами запідозрять косяки, не сперечайтеся, а мовчки постарайтеся все виправити.

Стрілець

Терпіння і працьовитість стануть запорукою успіхів на роботі. Нарешті вас помітить начальство і всі справи підуть на краще.

Козеріг

Небезпечний день. Велика ймовірність конфліктних ситуацій, незадоволення, захворювань і травм. Можливий душевний дискомфорт. Зберігайте спокій і не панікуйте.

Водолій

Можуть виникнути невеликі неприємності на роботі. Постарайтеся не братися за щось нове. Краще приділіть більше часу завершенню поточних справ.

Риби

Чудовий день. На вас чекає успіх на всіх фронтах: на роботі, в особистому житті і навіть в азартних іграх. Тільки не ставте на кін усі свої заощадження. Відкладіть трохи про запас.

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