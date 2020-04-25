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У 9 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на кухню прийшли професійні саботажники

25.04.2020

Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ ми побачили 9 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2. З кожним випуском стає ще більш цікаво, адже боротьба між учасниками загострюється. Кого з учасників погубив азарт? Як нагодувати дітей корисною їжею? Про все найцікавіше, що відбулося в 9 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 дізнайтеся в нашому матеріалі.

Професіонали поділилися на три команди. Першим капітаном став Влад Міцкевич (червоні), після нього жовтий колір фартухів вибрала Юлія Жигуліна (Кушнір), а синій дістався Микиті Алімову. Першим кроком перед приготуванням страв – заробіток. Завдання кулінарів полягала в кулінарному аукціоні на зниження. На жаль з цим завданням не впоралася команда жовтих і червоних. Капітани в особі Юлії і Влада наділи на себе чорні фартухи.

Як змусити дітей їсти корисну їжу? Під час другого випробування головним завданням кулінарів було нагодувати зовсім юних гостей. Команди червоних і синіх вибрали кардинально різні стратегії для досягнення бажаної перемоги. Червоні також скористалися хитрістю і підсолодили трапезу діток солодкими цукерками. У підсумку, з рахунком 7: 2 перемогу все ж здобула команда червоних. На кого команда синіх одягне чорний фартух? І чим закінчитися бій найсильніших? Відповіді на ці питання ми дізнаємося вже в наступну суботу.

Дивіться 9 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 онлайн уже на сайті телеканалу СТБ!

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