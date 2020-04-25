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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 8 випуск від 26.04.2020

25.04.2020

Завтра, 26 квітня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 8 випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, хто з відомих людей пішов із життя з власної волі. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 8 випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

  • Гарячий Instagram: добірка найвідвертіших фото зірок.
  • Хто із зіркових жінок заробляє більше за своїх чоловіків? І чи багато в шоу-бізнесі альфонсів?
  • Неймовірна історія злетів і падінь Опри Вінфрі
  • Несподівані одкровення сім’ї Танковичів: що приховує артист?
  • Зіркові самогубства: хто з відомих людей пішов із життя з власної волі?

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