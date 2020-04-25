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Хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-2 у 9 випуску від 25.04.2020

25.04.2020

За кожним новим випуском ще більш цікаво спостерігати. Кожен професіонал поступово розкриває невідомі йому раніше межі кулінарного мистецтва. Хто покинув «МастерШеф. Професіонали»-2 в 9 випуску – дізнаєтеся вже зараз.

У 9 випуску кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 ніхто не покинув!

Під час другого випробування перемогла команда червоних. У свою чергу сині тепер залишилися перед вибором: кого ж із учасників нагородити чорним фартухом. Але причина по якій ніхто з учасників не покинув кухню проєкту проста – битву чорних ми побачимо вже наступної суботи.

Далі буде ще спекотніше! Не пропустіть 10 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 9 травня в 19:00 на телеканалі СТБ!

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