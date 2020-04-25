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Гороскоп на 26 квітня 2020 року

25.04.2020

Гороскоп на 26 квітня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Хто має присвятити день відпочинку, а кому усміхнеться удача? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

гороскоп

Овен

Можливі невеликі труднощі на особистому фронті. Сварки з коханою людиною можуть зіпсувати вам день і вплинути на якість виконання своїх обов’язків.

Телець

Сьогодні краще не братися за нові справи. Завершіть розпочате, і тільки після відпочинку можна приступати до чогось нового.

Близнюки

Сьогодні на роботі ви будете тупити. Саме так, хоч би як сумно це звучало. Вся справа в тому, що ви втомилися. Візьміть паузу.

Рак

Чудовий день. Ви сміливо можете планувати і починати нову справу, навіть у такий непростий час. Все має вийти.

Лев

Цілком звичайний і нічим не примітний день. Ви не здійсните подвигів. Але й на дивані валятися не варто, проявіть хоч якусь активність.

Діва

Сьогодні вас можуть осяяти геніальні думки. Ви цілком можете придумати щось мегакорисне. Головне, постарайтеся втілити це в реальність.

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Терези

День порад від оточення, про які ви навіть не просили. Приготуйтеся вислухати багато критики. Тільки не ображайтеся це лише їхня думка.

Скорпіон

Не женіться за успіхом. Ваші фанатичні спроби зробити з себе великого начальника з тріском проваляться. Просто якісно виконуйте свою роботу і все.

Стрілець

Усе, що стосується професійних або соціальних питань, не викликатиме у вас жодних труднощів. Можете планувати роботу з важливими документами і вести переговори. Успіх вам забезпечений.

Козеріг

Чудовий день. Усе задумане вийде. Так що ви можете подарувати собі невелику приємність. І не скупіться на подарунок себе треба любити.

Водолій

Хай живе експеримент! Ви зможете втілити в реальність усе, що захочете. Попросіть допомоги у близької людини. Це додасть вам упевненості у своїх силах.

Риби

Цей день краще провести в цілковитому спокої. Нічого не плануйте, все одно у вас нічого не вийде. Просто постарайтеся гарненько виспатися і відпочити.

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