Гороскоп на 26 квітня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Хто має присвятити день відпочинку, а кому усміхнеться удача? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Можливі невеликі труднощі на особистому фронті. Сварки з коханою людиною можуть зіпсувати вам день і вплинути на якість виконання своїх обов’язків.

Телець

Сьогодні краще не братися за нові справи. Завершіть розпочате, і тільки після відпочинку можна приступати до чогось нового.

Близнюки

Сьогодні на роботі ви будете тупити. Саме так, хоч би як сумно це звучало. Вся справа в тому, що ви втомилися. Візьміть паузу.

Рак

Чудовий день. Ви сміливо можете планувати і починати нову справу, навіть у такий непростий час. Все має вийти.

Лев

Цілком звичайний і нічим не примітний день. Ви не здійсните подвигів. Але й на дивані валятися не варто, ‒ проявіть хоч якусь активність.

Діва

Сьогодні вас можуть осяяти геніальні думки. Ви цілком можете придумати щось мегакорисне. Головне, постарайтеся втілити це в реальність.

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Терези

День порад від оточення, про які ви навіть не просили. Приготуйтеся вислухати багато критики. Тільки не ображайтеся ‒ це лише їхня думка.

Скорпіон

Не женіться за успіхом. Ваші фанатичні спроби зробити з себе великого начальника з тріском проваляться. Просто якісно виконуйте свою роботу ‒ і все.

Стрілець

Усе, що стосується професійних або соціальних питань, не викликатиме у вас жодних труднощів. Можете планувати роботу з важливими документами і вести переговори. Успіх вам забезпечений.

Козеріг

Чудовий день. Усе задумане вийде. Так що ви можете подарувати собі невелику приємність. І не скупіться на подарунок ‒ себе треба любити.

Водолій

Хай живе експеримент! Ви зможете втілити в реальність усе, що захочете. Попросіть допомоги у близької людини. Це додасть вам упевненості у своїх силах.

Риби

Цей день краще провести в цілковитому спокої. Нічого не плануйте, все одно у вас нічого не вийде. Просто постарайтеся гарненько виспатися і відпочити.

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