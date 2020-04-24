Юний Челентано: який вигляд мав 18-річний Ектор Хіменес-Браво

Нещодавно ми поділилися з вами фотодобіркою найяскравіших учасників до і після проєкту «МастерШеф». Сьогодні ж Instagram просто порвав суддя кулінарного шоу Ектор Хіменес-Браво. Ми багато знаємо про його біографію, але те, який він мав вигляд у 18 років, – здивувало всіх! Своїми думками про насичене життя і фотографією 1990 року шеф поділився у новому дописі. Детальніше – в матеріалі.

Незмінний суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво в новому пості в Instagram поділився дивовижною фотографією 30-річної давнини. Шеф розповідає, що кадр було зроблено у 1990 році в колумбійських Андах. У коментарях підписники засипають суддю компліментами.

«Про моє життя можна писати книгу у двох томах: життя на 4 континентах, 3 війни, 3 рази на межі життя і смерті, шалене кохання і розчарування, бізнес і телебачення, і звичайно, готування на сотнях різних кухонь світу. У житті є сумні і страшні моменти, але ми сильніші, ніж думаємо. Головне – дивитися прямо і не звертати уваги на перешкоди», – пише Ектор під фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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