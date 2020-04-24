Яна з проєкту «Супермама»: Я змогла позбутися комплексів

Учора закінчився третій тиждень нового психологічного реаліті «Супермама», протягом якого чотири жінки з кардинально різними поглядами на виховання боролися за звання Супермами. Після голосування і фінальних оцінок перемогла Олександра ‒ дружина Дмитра Черкасова. Однак ведучий проєкту Дмитро Карпачов віддав свої бали іншій учасниці ‒ Яні. Про те, чому вона погодилася на участь у проєкті і чи прислухалася до порад експерта з питань дитячої вікової психології, читайте в матеріалі.

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Чому вирішили взяти участь у проєкті?

Я двічі мама, і тема материнства мені близька. Я хотіла показати, що немає нічого поганого в тому, щоб бути дитині другом. І немає нічого жахливого в таких близьких стосунках. Навпаки. Результатом такої позиції обов’язково стануть тільки довірливі стосунки з дітьми. А чи не саме це головне завдання кожної мами?

Яке враження на вас справили учасниці?

Коли я їх усіх побачила, то розгубилася. Я заходжу, а за столом сидять такі дами в сукнях і короні, красуні. А тут я така в спортивному костюмі. Я почувалася дворняжкою серед породистих собак весь період зйомок, але, забігаючи наперед, скажу, що змогла побороти свої комплекси.

Чи змінилося це враження після того, як ви побачили оцінки і почули коментарі про себе?

Оцінки мене не надто здивували. Я розуміла, що дівчата вважають мене посередньою, і тому була готова до такого результату.

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Чи хотіли б ви щось змінити: ситуацію, висловлювання?

Загалом мені все сподобалося і подобається. Єдине, я могла б бути м’якшою у своїх коментарях. Ну, і з гірки в Даші можна було з’їжджати більш естетично (сміється. ‒ Прим. ред.).

Чи прислухалися ви до порад Дмитра Карпачова і чи встановили кордони зі старшим сином?

Порада щодо кордонів була слушною, але її виявилося складно втілити в життя. Я — суперрозуміюча мама, і це мій мінус. Ми встановили деякі межі, але я відчуваю величезну провину перед своїм сином за це. До речі, матрац ми купили, і сини сплять окремо.

Чи шкодуєте ви про те, що взяли участь у проєкті?

Ні. Це величезний досвід. Я одержала колосальну підтримку в соцмережах і за це дуже вдячна кожному. А ще я здобула нових подруг та інший погляд на важливі питання, які порушує проєкт.

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