Вперше Холостяк забув вручити троянду

Наприкінці 8 випуску проєкту «Холостяк»-10 відбулася Церемонія троянд. Вперше за історію реаліті Холостяк вирішив вдати, що забув вручити троянду. Однак зробив це не просто так. Чому Христина залишилася без троянди? Як Макс вирішив відповісти учасниці взаємністю? І чи знають суперниці, що Даша не поїхала додому? Дізнайтеся в матеріалі.

Церемонія стала справжнім емоційним випробуванням. Христина була впевнена, що однією з перших отримає троянду. Але Холостяк у свою чергу й зовсім залишив дівчину без неї.

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Аліна, Дана і Віка отримали по троянді. А ось Дашу Холостяк запропонував провести. Він знову пограв на нервах учасниці, адже в авто на дівчину чекав сюрприз — квитки до Єгипту!

Коли Макс повернувся до дівчат, на столі була ще одна троянда, яка логічно мала дістатися Христині. Але він демонстративно заявив, що Церемонію завершено. Вперше за всю історію проєкту «Холостяк» головний герой і не попрощався з учасницею, але й не вручив їй троянду.

«Мені здається, коли для людини хтось важливий, вона запам’ятовує деталі. Наприклад такі, як рідне місто», — підсумував Макс.

Чоловік зробив акцент на тому, що й зовсім забув про Христину та своє бажання вручити їй троянду. За підсумком вечора Макс таки залишив учасницю в проєкті, але явно дав зрозуміти, що не готовий миритися з подібним ставленням до себе.

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