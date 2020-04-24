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У 9 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на учасників чекає кулінарний аукціон

24.04.2020

Будь-який ресторан захоче собі на кухню такого кухаря, який зуміє і створити шедевр, і добряче заощадити. У 9 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 учасників чекатиме кулінарний аукціон. Ось тільки ставки будуть не підвищуватися, а знижуватися! Команда, яка зголоситься приготувати страву за найменшу собівартість, отримає від суддів гроші на продукти для наступного конкурсу. Але справжні веселощі чекають на учасників у супермаркеті…

У 9 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 ви побачите:

  • Як приготувати кулінарний шедевр за 3 копійки?
  • Кого з професіоналів згубить азарт?
  • Чи зможуть учасники догодити маленьким гостям?
  • Хто назавжди попрощається з кухнею «МастерШеф. Професіонали»-2?

Не пропустіть 9 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 25 квітня, о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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