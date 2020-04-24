Вечеря тістечками, сеанс у астролога і політ на вертольоті у 8 випуску «Холостяк»-10

Минув 8 тиждень на проєкті «Холостяк»-10. Дівчат залишилося п’ятеро, а боротьба між ними лише посилюється. Здавалося б, що може бути краще за можливість самій організувати побачення? Але у 8 випуску глядачі стали свідками справжньої провальної зустрічі сезону. Детальніше — в матеріалі.

Макс дав можливість Насті і Христині самостійно організувати побачення.

Учасниці отримали по 25 тисяч гривень, якими розпорядилися на власний розсуд. На перше побачення Макс вирушив до Христини, і відбулось воно в неї вдома. Гроші дівчина вирішила повернути. Але такий великодушний вчинок затьмарив порожній стіл. Всім відомо, як Холостяк любить поїсти, але вдома у Христини вечеря на нього не чекала. Тому чоловікові довелося самому замовляти їжу.

Настя в свою чергу витратила всі кошти. Купила дорогий костюм Максу, а собі – нові туфлі і сережки. Пара відвідала астролога, а потім вирушила в дорогий ресторан. Але й ця зустріч закінчилася невдало. Під час особистої бесіди головний герой зрозумів, що учасниця зовсім не знає, чим хоче займатися в житті. Тому він вирішив провести її додому, не чекаючи Церемонії.

Дана отримала запрошення на індивідуальне побачення. Макс захотів поїхати у планетарій, щоб подивитися на розташування зірок у день, коли пара вперше зустрілася. І яке ж побачення з Даною без еротичної поезії? Дівчина прочитала свій відвертий вірш, присвячений Максу, а потім закріпила все пристрасним поцілунком.

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Тема минулої участі в реаліті також не залишилася без уваги: «Той факт, що це все проєкти про стосунки, і вона їх відвідує, мене насторожує», – зауважив Холостяк.

Макс також надіслав запрошення на індивідуальне і перше побачення Аліні. Дівчина вирішила з’явитися в незвичному для себе образі: червоній вечірній сукні.

Чоловік забажав розділити з нею своє улюблене відчуття польоту. Пара літала на гелікоптері, а потім приділила час ще одній важливій події. Макс запропонував уявити Новий рік і відсвяткувати його. За традицією двоє написали бажання на папірцях, спалили їх і випили попіл разом з шампанським.

Торкнулися і теми поцілунків, адже Холостяка цікавило, чи справді Аліна нецілована. Дівчина вирішила не відповідати на такі запитання, та попри це Макс поцілував її.

Наприкінці випуску відбулася Церемонія троянд, яка обернулася справжньою пригодою для Даші, а також нерозумінням для Христини. Аліна підривала петарди, а Дана ледве стримувалася, щоб не вдатися до прочитання поезії.

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