Провальне побачення 10 сезону і голодний Холостяк

8 випуск реаліті «Холостяк»-10 почався з романтичного побачення Христини. Напередодні дівчина отримала 25 тисяч від Макса, але вирішила повернути їх чоловікові. Учасниця організувала побачення у себе вдома. Але щось явно пішло не так, і Холостяк залишився незадоволеним такою ідеєю. Невже Христина поспішила? Чому голодний Макс розчарувався в організації? І хто насправді придумав такий формат зустрічі? Більше дізнайтеся в матеріалі.

Дівчина зізналася, що ідеальне побачення — це людина, а не місце.

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«Я б хотіла повернути тобі цей конверт. Я хочу бути справжньою і при цьому подобатися тобі. Я не витрачаю 25 тисяч гривень на побачення. Хочу бути з тобою поруч, коли все добре і не дуже. Якщо буде класно в простих умовах, то буде добре і з приємними бонусами», — додала Христина.

Учасниця запросила Холостяка до себе додому. Макс виявився першим хлопцем, якого дівчина наважилася впустити в квартиру. Але якщо головний герой розраховував на смачну вечерю, то дівчина купила «смачненького».

«Я реально здивувався, що просто тістечка будемо їсти. Очікував, що вона приготує вечерю», — розчаровано зазначив Холостяк.

Тому чоловік вирішив замовити їжу додому. На цьому помилки не закінчилися. Христина забула, з якого міста Макс родом. А потім вручила коробку з написом «Відкрий тоді, коли…». Але й цей учинок Макс не зовсім зрозумів.

Після приїзду додому до дівчат з’ясувалося, що ідею повернути гроші Христина запозичила в Аліни і видала за свою. На щастя, Макс про це не дізнався.

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