Сьогодні, 24 квітня, о 19:00 на СТБ вийде 8 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10. Побачення під зірками, святкування Нового року і перші сильні почуття — все це чекає на глядачів уже ввечері!

Запрошення на індивідуальну зустріч отримає Дана: «Дуже скучила! Третій день поспіль мріяла про те, щоб бути поруч із Максом. Мені дуже хочеться ніжності й ласки».

Холостяк підготує для дівчини оригінальне побачення. Відбудеться воно під зірками в усамітненій і романтичній атмосфері. Під час бесіди Дана наважиться повністю розкритися перед Максом і розповість йому про участь в іншому реаліті про стосунки.

Те, про що так довго мріяла Аліна, нарешті станеться!

«Вперше за вісім тижнів я йду на індивідуальне побачення! Дуже цього чекала», — відреагує на запрошення дівчина.

Холостяк підготує для учасниці справді особливий сюрприз. «Я вирішив подарувати їй свято», — повідомить Макс.

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Суцільним святом виявиться для Аліни весь день, проведений з Холостяком. Пара перенесеться в новорічну ніч, де кожен зможе загадати найзаповітніше бажання. Дівчина зізнається, що Макс став для неї близьким і вона вже має до нього почуття.

Як сприйме Холостяк одкровення Дани?

Чи не буде озвучена правда приводом попрощатися?

Чим обернеться перше індивідуальне побачення з Аліною?

І невже Холостяк більше не захоче відпускати дівчину?

Video: Перше побачення Аліни: що на нас чекає у 8 випуску реаліті «Холостяк»-10 Холостяк 10 сезон 8 випуск здивує побаченням Аліни. Невже Макс не захоче відпускати Аліну - дивіться анонс 8 випуску Холостяк 2020 від 24.04.2020

Дивіться романтичне реаліті «Холостяк»-10 сьогодні, 24 квітня, о 19:00 на СТБ. А о 22:00 у пост-шоу на офіційній сторінці проєкту в Instagram у прямому ефірі Дана та Аліна поділяться емоціями від побачень. А також не пропустіть появу найскандальнішої і найвідвертішої учасниці сезону — Ані!

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