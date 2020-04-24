Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 7 випуск від 25.04.2020

24.04.2020

Завтра, 25 квітня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 7 випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, які помилки знаменитих батьків повторили їхні діти. Детальніше читайте в матеріалі.

нппз

У 7 випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

  • Лажа на сцені: в які неприємні ситуації потрапляли зірки під час своїх виступів?
  • Наскільки добре Влад Яма знає свою другу половинку?
  • Неймовірні райдери зірок! Хто замовляє корм для поні, а хто навіть гірше?
  • Яблуко від яблуні: які помилки знаменитих батьків повторили їхні діти?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 7 випуск від 25.04.2020

Неймовірна правда про зірок 7 випуск: які помилки знаменитих батьків повторили їх діти

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить