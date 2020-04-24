Завтра, 25 квітня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 7 випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, які помилки знаменитих батьків повторили їхні діти. Детальніше читайте в матеріалі.

У 7 випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

Лажа на сцені: в які неприємні ситуації потрапляли зірки під час своїх виступів?

Наскільки добре Влад Яма знає свою другу половинку?

Неймовірні райдери зірок! Хто замовляє корм для поні, а хто навіть гірше?

Яблуко від яблуні: які помилки знаменитих батьків повторили їхні діти?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить 7 випуск від 25.04.2020 Неймовірна правда про зірок 7 випуск: які помилки знаменитих батьків повторили їх діти

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