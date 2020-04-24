Настя не знає, чого хоче в житті: хто залишив проєкт «Холостяк»-10 у 8 випуску

У 8 випуску проєкту «Холостяк»-10 Настя та Христина отримали по 25 тисяч гривень. Кожна мала розпорядитися коштами на організацію побачення. І якщо Христина повернула всю суму, то Настя витратила гроші до останньої копійки. Чим увінчалася така ідея? Хто і чому залишив проєкт у 8 випуску — дізнайтеся в матеріалі.

На початку тижня Макс отримав коробку від Насті, в якій були речі. Дівчина вирішила провести побачення у класичних образах, тому весь бюджет пішов на купівлю одягу і столик у ресторані.

«Я хочу бути в класичному костюмі, а Макс — у класичній чорній сорочці і брюках. Щоб ми були до пари одне одному», — зазначила Настя.

Головною подією став візит до астролога, щоб перевірити сумісність. Та Макс був невдоволений, адже вважає, що взаємини залежать лише від двох. Хаял Алекперов під час сеансу зазначив, що Настя досі не може визначитися, чим хоче займатися. А чи будуть двоє разом, — залежить виключно від Макса.

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Далі Настя вирішила піти в дорогий ресторан, щоб обговорити почуте. Макс зізнався, що йому незрозуміла життєва позиція дівчини. Вона точно не розуміє, чим хоче займатися. Тому він поставив питання руба.

«Хочеться чи то квартиру, чи то бізнес. Коротше, я хочу бути бізнесвумен», — міркувала учасниця.

Але фінальною крапкою стали слова, що Настя досі не розуміє, що між ними відбувається. Тому Холостяк вирішив не чекати Церемонії троянд і попрощатися з учасницею.

«Я не бачу себе з дівчиною, яка не знає, що хоче робити в житті», — підсумував Макс.

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