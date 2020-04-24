Коли на вулиці стає все тепліше і тепліше, кожна модниця задумується про поновлення свого гардеробу. Годі й уявити собі модний жіночий образ без красивої спідниці. Редакція STB.UA спеціально для вас підготувала добірку трендових спідниць сезону весна 2020, подробиці далі в матеріалі.

Модні спідниці плісе на весну 2020

Зі спідницею плісе у вас може вийти неймовірно кокетливий та чарівний образ. Через свою універсальність гофровані спідниці так полюбились жінкам. Їх можна одягати як на ділову зустріч, так і доповнювати ними повсякденний casual-лук. Навесні 2020 року в моді будуть спідниці з розрізами, асиметрією, металевим блиском, вставками з різноманітних фактур. Під час вибору спідниці, вам варто звернути увагу на такі відтінки: бежевий, нюдовий, кораловий та смарагдовий.

Модні спідниці з запахом на весну 2020

Спідниці з запахом вже неодноразово потрапляли в тренди, сезон весна 2020 ー не виняток. Найбільш оптимальною для такої спідниці буде міді довжина або ж довжина до щиколотки. На піку популярності будуть спідниці, прикрашені незвичайними поясами, кишенями, рюшами, бахромою тощо. Такі спідниці можна комбінувати як із взуттям на підборах, так і з вуличними моделями взуття.

Модні шкіряні спідниці на весну 2020

Цього року мода на шкіряні спідниці набуває все більшої популярності. Дизайнери експериментують з кольорами, довжиною та кроєм, пропонуючи нові оригінальні ідеї. Навесні 2020 року шкіряні спідниці порадують нас цікавими фасонами з запахом, незвичайними поясами чи складками у верхній частині спідниці. Тут можна погратися із довжиною та обрати або спокусливу міні-спідницю ― для повсякденного образу, або більш стриману довжину до коліна ― для офісної роботи.

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Модні спідниці із деніму на весну 2020

Спідницю із деніму можна з легкістю назвати «must-have» сезону весна 2020. Модним цієї весни буде насичений колір індиго, а також ніжні небесні відтінки. Навесні в тренді буде різноманітна асиметрія, розрізи, моделі спідниць з гудзиками та застібками спереду. Дизайнери пропонують справжнім модницям як сміливі міні-спідниці, так і подовжені гламурні спідниці. Такі спідниці можна поєднувати абсолютно з будь-яким одягом: блузи, сорочки, водолазки тощо. Тож обирайте спідницю на свій смак та сміливо експериментуйте над своїм образом.

Об’ємні спідниці

Цієї весни в моду ввійшли об’ємні багатошарові спідниці з фатином, сіткою та нижнім ярусом. Такі спідниці вдало приховують недосконалості фігури та підкреслюють ніжність та жіночність. Кутюр’є радять обирати міді довжину. Об’ємні спідниці міді поєднується з будь-яким верхом і підходить для будь-яких заходів. Кольорова гама та принти таких спідниць досить різноманітні, тож обирайте свої улюблені та виглядайте просто неперевершено.

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