Щорічно світ моди диктує нові правила. У 2020 році в тренди повертаються добре забуті образи і елементи одягу, серед яких кюлоти і комбінезони. Як їх правильно носити, з чим поєднувати і як грамотно підбирати — дізнайтеся в нашому матеріалі.

Мода 2020 — це простими словами сміливий підхід до вибору одягу. Ми звикли до джинсів, вже пристосувалися до кльошу і навіть освоїли mom-форму і «банани». Але на цьому не закінчуються тренди 2020 року. Згадайте про, на перший погляд, дивні брюки-кюлоти. Так ось саме вони будуть показником вашого стилю. Довжина вище щиколотки і нижче коліна — складний атрибут, який зажадає від вас чимало зусиль в поєднанні з верхом і взуттям. Однак якщо прочитати кілька нескладних правил, то стане ясно, що кюлоти пасують усім.

Для початку зазначимо, що кюлоти бувають різної довжини: трохи нижче коліна, стандарт, трохи вище щиколотки і плаццо, тобто довжина до підлоги. Носити ці види брюк можна всім, однак варто пам’ятати, що під кожий необхідно правильно підбирати взуття.

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Низьким дівчатам не варто відмовлятися від кюлот. Так, існує думка, що такі штани «ріжуть» ваш образ на кілька частин і візуально роблять дівчину нижче. Але якщо використовувати кюлоти нижче коліна в доповненні з високими чоботами, які будуть значно світліше брюк, — це прекрасно завершить образ.

Також відмінно підійдуть плацо, які шиють зі струмуючої тканини. Якщо використовувати такі штани з високою посадкою, то саме від поясної частини будуть візуально зчитуватися ваші ноги, а ви здаватиметеся набагато стрункішою і вищою.

Всі ці правила працюють і для дівчат високого зросту. Їм куди простіше створювати образи з кюлотамі, адже немає необхідності вдаватися до прийомів обману зору. Кюлоти вище щиколотки — це найактуальніший фасон штанів навесні 2020. Варто зазначити, що кожен раз, коли ви оголюєте витончені частини тіла (шию, кисті, щиколотки), — ви додаєте образу силуету і відразу ж позбуваєтеся від кількох зайвих кілограмів. Поєднувати такі кюлоти можна з напівчоботами або класичними кедами \ кросівками.

Комбінезони також заповнюють полиці як брендових магазинів, так і мас-маркету. Нижня частина такого елемента гардероба може бути представлена ​​в різній довжині. Але важлива наявність поясу, який підкреслить вашу талію і позначить точку початку ніг. Тут діють правила всіх типів кюлот: поєднуйте з чоботами, кедами і лодочками.

Тканини — це важлива частина будь-якої речі. Якого б стильного фасону вона не була, якщо тканини не вписуються у тренд-лист моди 2020 року, — це не стильно.

Все частіше помітні шкіряні вироби, однак якщо в минулих сезонах ми спостерігали облягаючі штани і спідниці, то тепер шкіра «вривається» на полиці магазинів і з кюлотами, комбінезонами, сорочками і прямими брюками.

Також досить поширений класичний денім, який впишеться у будь-який образ. І якщо зі шкірою доведеться повозитися, підібрати правильні фактури, як шовк, бавовна, шерсть і кашемір, то з джинсами — простіше. Джинсові кюлоти з легкістю можна носити під футболку, худі, джемпер або класичну білу сорочку, яка є мастхевом будь-якого гардеробу.

Пам’ятайте, що всі моделі брюк, кюлот і плацо повинні бути широкими і жодним чином не облягати ваші ноги. Інакше це буде називатися справжінми «лосинами». Мода 2020 також зажадає від вас грамотного вибору кольору. Чим натуральніше і природніше — тим краще. Гірчичний, цегляний, темно-бірюзовий, аквамариновий, болотний, оливковий, бежевий, кавовий — будуть безпрограшним варіантом.

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