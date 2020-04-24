Мільйони людей в усьому світі зараз сидять на карантині, і щодня кожен вигадує все нові заняття, щоб не нудьгувати. Але є те, що об’єднує більшість, — походи до холодильника. Чому під час самоізоляції в нас прокидається нелюдське бажання їсти і як із цим боротися, щоб потім влізти в улюблені джинси, — розповіли експерти в програмі «Вікна-новини» на СТБ.

«Виникає ілюзія, що коли шлунок повний, то він у безпеці і йому стає спокійно. Але їжа перетравлюється, а напруга починає зростати, тому що проблема не вирішилася», — пояснює причину постійного голоду на карантині психотерапевт Марія Фабрічева.

Експерт зазначає, що стимулом щось пожувати може бути і звичайна нудьга, а також бажання «заїсти» свої почуття, якщо ви нервуєте або злитеся. Але перед тим потрібно з’ясувати, чому до холодильника ви бігаєте частіше, ніж зазвичай.

Психотерапевт радить замістити постійний прийом їжі чимось корисним: «Хтось влаштовує собі внутрішній челендж: підійшов до холодильника — 10 разів присів. В ідеалі, кожен має підібрати щось для себе: випити води, поприсідати або знайти свій варіант».

Ведуча проєкту СТБ «Зважені та щасливі» Аніта Луценко зазначає, що єдиної універсальної дієти для всіх не існує, але є правила, які допоможуть не набрати зайві кілограми і зберегти здоров’я.

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«Розділіть свої прийоми їжі на основні. Це можуть бути сніданок, обід і вечеря, і між ними можна поставити два перекуси: яблуко, горішки, кефір. Зменшіть у своєму раціоні кількість ковбас, сосисок, майонезу. Менше використовуйте соняшникової олії. Їжте білок: рибу, м’ясо, сир. Не забувайте пити воду. Також треба зменшити кількість солодкого», — рекомендує Аніта Луценко.

Але щоб влізти в улюблені джинси після карантину, самої лише дієти, на жаль, недостатньо. І тепер уже не спрацює відмазка, що у вас немає часу на тренування. Ваше здоров’я — на вашій совісті!

Дивіться ще більше корисних сюжетів з понеділка по п’ятницю в програмі «Вікна-новини» на СТБ о 14:30, 17:30 та 22:00.

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