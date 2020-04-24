Гуляш зі свинини: 3 рецепти приготування від учасників «МастерШеф»
24.04.2020
Топ-3 простих рецептів гуляшу зі свинини допоможуть вам здивувати своїх близьких смачною стравою. Секрети приготування свинячого гуляшу в домашніх умовах від учасників «МастерШеф» знайдете в матеріалі.
Гуляш зі свинини
Інгредієнти:
- Свинина – 600 г
- Цибуля – 1 шт.
- Пшеничне борошно – 1 ст. л.
- Кетчуп – 3 ст. л.
- Вода – 1 склянка
- Рослинна олія – 3 ст. л.
- Чорний перець горошком – 6 шт.
- Перець чорний мелений – за смаком
- Сіль за смаком
- Лавровий лист – 2 шт.
- Петрушка – 3 пучки
Приготування:
- Свинину промити, обсушити і нарізати шматочками. Цибулю дрібно порубати.
- У досить глибокій сковороді розігріти олію, викласти шматочки свинини і посмажити на сильному вогні до золотистого кольору (близько 5 хвилин).
- Додати до м’яса цибулю, перемішати, зменшити вогонь до середнього і смажити ще 5–7 хвилин.
- Посолити і поперчити за смаком, всипати перець горошком, борошно, ретельно перемішати і смажити ще близько 3 хвилин.
- Додати кетчуп і добре перемішати.
- Додати лавровий лист, додати склянку води кімнатної температури. Дочекавшись, коли вода закипить, накрити кришкою, зменшити вогонь практично до мінімуму і тушкувати 30 хвилин.
- Готову страву приправити нарізаною петрушкою.
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Свинячий гуляш у сметанному соусі
Інгредієнти:
- Пшеничне борошно – 2 ст. л.
- Свинина – 700 г
- Сметана 20% – 2 ст. л.
- Перець чорний мелений – за смаком
- Сіль – дрібка
- Подрібнені помідори у власному соку – 3 ст. л.
- Цибуля – 1 головка
- Вода – 1 склянка
Приготування:
- Цибулю дрібно нарізати, обсмажити. Додати свинячий гуляш, потім дрібку солі, смажити все хвилин 10.
- Додати томати і воду, тушити близько 40 хвилин.
- Для соусу до гуляшу додати сметану, перемішати, додати борошно, перемішати і додати перець за смаком.
Гуляш зі свинини з томатом
Інгредієнти:
- Цибуля ріпчаста – 2 шт.
- Свинина – 500 г
- Томатна паста – 1 ст. л.
- Бульйон – 1 склянка
- Рослинна олія – за смаком
- Спеції – за смаком
Приготування:
- М’ясо промити, промокнути паперовим рушником. Дрібно нарізати поперек волокон шматочками 1х3 см.
- На розпечену сковороду налити олію і обсмажити м’ясо на сильному вогні протягом 2–3 хвилин до появи золотистої скоринки. М’яса на сковороді повинно бути стільки, щоб воно лежало в один шар, а між шматочками була невелика відстань.
- Цибулю дрібно порізати і додати до м’яса, зменшивши вогонь до середнього.
- Після того, як цибуля стане прозорою, розвести в склянці окропу бульйон. Залити м’ясо бульйоном.
- Накрити кришкою і залишити тушкуватися на слабкому вогні протягом години.
- У міру википання рідини додавати окріп (сирою холодною водою можна зіпсувати смак страви).
- За п’ять хвилин до готовності додати спеції (наприклад, зіру, лавровий лист, перець горошком і сіль), томатну пасту і добре перемішати.
- Накрити кришкою і тушкувати 5 хвилин.
Смачного!
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