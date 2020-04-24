Гороскоп на 25 квітня 2020 року допоможе вам ухвалити правильні рішення. Кому варто присвятити день близьким людям, а хто може побути наодинці з собою? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Будьте скромнішими. У вас занадто багато планів. Пам’ятаєте казку про золоту рибку? Дивіться, щоб ви не опинилися біля розбитих ночов.

Телець

Сьогодні все може піти не за планом. Однак не варто пливти проти течії. Нехай усе йде своїм ходом. Можливо, так навіть краще.

Близнюки

День залежатиме повністю від вашого настрою. Думайте про хороше, і тоді ніхто не зможе зіпсувати ваші плани.

Рак

Сьогодні у вас складний день. Можливі конфлікти. Уникнути ви їх не зможете, а ось зробити не такими глобальними – вам під силу. Запасіться терпінням.

Лев

У вашій голові дуже багато ідей. Реалізуйте їх. Складіть чіткий план і йдіть до мети. Це ваш пасивний дохід, і ніхто, крім вас, нічого робити не буде.

Діва

Сьогодні постарайтеся тримати всі свої емоції при собі. Інакше гучного скандалу з биттям посуду не уникнути.

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Терези

Стосунки з другою половинкою можуть зазнати деяких змін. Однак не хвилюйтеся. Пристрасть минула, але на зміну їй прийде інше почуття, більш глибоке.

Скорпіон

У суботу всі перевірятимуть вас на міцність. День грубих і некоректних запитань вважається відкритим. Можемо тільки поспівчувати і побажати удачі.

Стрілець

Ви трохи розгублені. Ваші близькі відвернулися від вас. Хоча ви самі в цьому винні: постійно говорите, не подумавши про наслідки.

Козеріг

Сьогодні вас може накрити хандра і почуття безвиході. Не піддавайтеся їм. Скоро все закінчиться, і ви зможете знову займатися улюбленою справою.

Водолій

Суботу краще присвятити приємним розмовам. Зателефонуйте родичам і запитайте, як вони почуваються. Під час карантину дуже важливо відчувати підтримку близьких.

Риби

Складний день. Можливі зміни. Однак поки невідомо, в який бік усе зміниться. Що ж, поки чекаємо і дивимося, що з цього вийде.

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