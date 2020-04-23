Цвітна капуста: десять варіантів приготування та дві фірмові страви від Євгена Клопотенка
Як приготувати цвітну капусту, щоб страви були смачними та одночасно корисними? Переможець «МастерШеф»-5 Євген Клопотенко знає про це все! Цвітна капуста славиться своїми корисними властивостями, і варіантів страв з цього смачного і корисного овоча дуже багато. Смажте, запікайте, маринуйте, додавайте в салати і супи. Читайте десять покрокових рецептів страв з цвітної капусти та вибирайте на свій смак!
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Сезон цвітної капусти починається у вересні. Цей овоч містить вітамін С, В6, калій, клітковину та фолієву кислоту. Цвітна капуста — один з небагатьох продуктів, які містять холін. Ця речовина відповідає за нормалізацію обміну речовин і відіграє не останню роль у розвитку мозку.
Цвітну капусту найчастіше готують на пару або відварюють. Це не завжди смачно і не кожен готовий її вживати у такому вигляді.
Переможець «МастерШеф»-5 Євген Клопотенко поділився улюбленими рецептами з цього овоча. Готувати — просто!
Бісквіт з грибами і цвітною капустою від Євгена Клопотенка
Інгредієнти для бісквіта:
- куряче яйце — 4 шт.
- цукор — 100 г
- борошно — 300 г
- молоко — 200 мл
- розпушувач для тіста — 8 г
- вершкове масло — 5 г
- сіль (за смаком)
Для начинки:
- цвітна капуста — 300 г
- печериці — 50 г
- молоко — 100 мл
- щіпка насіння фенхелю
- рослинна олія (для смаження)
- цибулевий конфітюр (за смаком)
- сіль, перець (за смаком)
Приготування:
- Замішуємо тісто для бісквіта. У мисці змішуємо яйця, додаємо до них цукор, сіль і збиваємо все до однорідної маси. Потім додаємо в яйця просіяне борошно і все змішуем до однорідної маси, щоб в ній не було грудок. Додаємо молоко й розпушувач. Замішуємо густе тісто — воно повинно тягнутися.
- Готуємо овочі для начинки — обсмажуємо на рослинному маслі гриби і суцвіття цвітної капусти, додаємо сіль, перець і насіння фенхелю. Як тільки вони трохи підрум’яняться, вливаємо молоко і тушкуємо на невеликому вогні 5—7 хвилин.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів. Молоко зливаємо, а овочі викладаємо у форму, змащену вершковим маслом. Заливаємо овочі тістом і відправляємо в духовку на 45—60 хвилин. Готовність перевіряємо за допомогою дерев’яної палички або зубочистки. Коли бісквіт буде готовий, дістаємо з духовки, даємо охолонути і подаємо з цибульним конфітюром.
Крем-суп з цвітної капусти «Дюбаррі» від Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- цибуля порей — 1 шт.
- цвітна капуста — 1 шт. (головка)
- молоко — 700—800 мл
- мускатний горіх — 1 щіпка
- вершкове масло — 20 г
- сіль і перець (за смаком)
Приготування:
- Цвітну капусту розберіть на суцвіття. Закиньте їх в киплячу воду на 1 хвилину, після чого злийте воду.
- Білу частину цибулі порей наріжте кільцями і обсмажте на сковороді з вершковим маслом, поки цибуля не стане м’якою.
- У каструлю налийте молоко, додайте цвітну капусту і обсмажений порей, додайте дрібку мускатного горіха, сіль і перець за смаком. Доведіть до кипіння і варіть 7—10 хвилин на самому маленькому вогні. Перебийте суп занурювальним блендером до отримання однорідної маси і розлийте по тарілках.
Котлети з цвітної капусти
Інгредієнти:
- пластівці вівсяні — 0,5 скл.
- цвітна капуста — 500 г
- цибуля ріпчаста — 2 шт.
- борошно пшеничне — 2 ст. л.
- сухарі панірувальні — 0,5 скл.
Приготування:
- Цвітну капусту розібрати на суцвіття і відварити в підсоленій воді 5 хвилин. Остудити.
- Вівсяні пластівці залити окропом та дати настоятися 10 хвилин, щоб вони набрякли.
- Для фаршу дрібно нарізаємо цибулю і капусту. Додаємо вівсяні пластівці, борошно, посолити, поперчити. Все змішати і вимісити.
- Формуємо вологими руками котлети, обвалюємо у панірувальних сухарях і обсмажуємо в соняшниковій олії з двох сторін. Для більш дієтичного варіанту можна запекти котлети в силіконових формочках в духовці.
Цвітна капуста, запечена під молочним соусом
Інгредієнти:
- цвітна капуста — 250 г
- вершкове масло — 100 г
- твердий сир — 100 г
- сухарі мелені — 30 г
Приготування:
- Цвітну капусту зварити в підсоленій воді.
- Форму змастити маслом, потім покласти в неї 1 ст. ложку молочного соусу. На соус зверху викладаємо зварену кольорову капусту качаном вниз. Після цього залити весь залишок молочного соусу, посипати тертим сиром з сухарями, збризнути маслом і запекти. При подачі полити олією. Подавати як самостійну страву на тій же формі, на якій капуста запікалася.
Деруни з кабачком і цвітною капустою
Інгредієнти:
- картопля — 2 шт.
- морква — 1 шт.
- кабачок або цукіні — 1 шт.
- цвітна капуста — 1 шт.
- твердий сир — 75 г
- вершкове масло — 100 г
Приготування:
- Картоплю відварити в киплячій підсоленій воді 5 хвилин, а цвітну капусту — 10 хвилин. Злийте і остудіть.
- Натріть овочі. Змішайте картоплю, моркву, кабачок, цвітну капусту і сир. Посоліть й поперчіть.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Розтопіть трохи вершкового масла у великій сковороді на середньому вогні. Викладіть пару ложок картопляно-овочевої маси, добре приминаючи її на дно.
- Обсмажуйте деруни 2-3 хвилини, потім обережно переверніть і готуйте ще хвилину. Перекладіть на застелене папером для випікання деко. Проставте деко в духовку і випікайте 5-7 хвилин, поки дерун не підрум’яняться.
Салат з цвітної капусти та яєць
Інгредієнти:
- цвітна капуста — 500 г
- яйця відварені круто — 4 шт.
- помідор — 4 шт.
- огірок — 2 шт.
- болгарський перець — 1 шт.
- майонез — 100 г
- цибуля зелена — 1 пучок
Приготування:
- Цвітну капусту розібрану на суцвіття відваріть в киплячій підсоленій воді 5—7 хвилин. Можна використовувати сиру капусту.
- Огірок і помідор ріжемо великими кубиками. Болгарський перець очищаємо від насіння і нарізаємо таким же кубиком, як і огірки.
- Дрібно нарізаємо цибулю і яйця. Цвітну капусту не нарізаєм, а залишаємо по суцвіттям.
- Все перемішуємо. Додаємо сіль, перець і майонез за смаком.
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Закуска з цвітної капусти по-корейськи
Інгредієнти:
- капуста цвітна — 1 кг
- морква — 2—3 шт.
- перець болгарський червоний — 2—3 шт.
- масло рослинне — 150 г
- часник — 6 зубчиків
- оцет 9% — 3 ст. л.
- приправа для моркви по-корейськи — 1 шт. (10 г)
- сіль — 1,5 ст. л.
- цукор — 2 ст. л.
Приготування:
- Цвітну капусту розділити на суцвіття. Почистити моркву і натерти на тертці. Болгарський перець очистити від насіння і порізати крупною соломкою. Часник почистити і розчавити в часничниці.
- Зробіть маринад для овочів по-корейськи. Для цього в дві склянки окропу влити рослинне масло, додати часник, цукор, сіль, оцет і приправу. Всі інгредієнти перемішати.
- Залити підготовлені овочі маринадом. Все перемішати, наповнити банки і закрити капроновою кришкою.
- Поставити банки на 12 годину в холодильник. Також можна подавати закуску по-корейськи як салат.
Цвітна капуста в клярі
Інгредієнти:
- капуста цвітна — 400 г
- молоко (за бажанням) — 100 мл
- вода — 4 л
- лист лавровий — 2 шт.
- сіль — 2 ст. л.
Кляр:
- яйце куряче — 2 шт.
- олія соняшникова — 5 мл
- вода газована — 50 мл
- борошно пшеничне — 100 г
Приготування:
- Цвітну капусту відварити в киплячій підсоленій воді 5 хвилин. Можна в воду додати молоко і лавровий лист. Завдяки молоку капуста залишиться білосніжною, а лавровий лист прибере неприємний запах.
- Жовтки відокремлюють від білків. Білки поки ставимо в холодильник. До жовтків додаємо рослинне масло, сіль, спеції за смаком і газовану воду — вона надає кляру легкості. Збиваємо і додаємо поступово борошно.
- Капусту поділяємо на суцвіття. Присипаємо капусту борошном, щоб не стікав кляр. Виймаємо білки з холодильника і, додавши дрібку солі і пару крапель лимонного соку, збиваємо міксером до крутих піків. У цей момент потрібно поставити на плиту розігріватися сотейник з маслом. Обережно вмішуємо білки в кляр. Білки дають йому додаткову пишність. Опускаємо в кляр капусту. Смажимо по 1—2 хвилини з двох сторін.
Запіканка з цвітної капусти з помідорами
Інгредієнти:
- цвітна капуста — 1 кг
- помідори — 400 г
- молоко — 250 мл
- твердий сир — 200 г
- яйця — 4 шт.
- масло вершкове — 30 г
Приготування:
- Цвітну капусту відварити в киплячій підсоленій воді 10 хвилин.
- Розігріти духовку до 200 градусів. У змащену форму викласти ярус половини від усієї кольорової капусти. Потім ярус дрібно порізаних помідорів. Зверху покрити рештою капусти. Все залити яйцями, збитими з молоком. Зверху покласти шматочки вершкового масла і посипати тертим сиром.
- Випікати до золотистого кольору 30—35 хв при температурі 190 градусів.
Крем-суп з броколі та цвітної капусти
Інгредієнти:
- броколі — 500 г
- цвітна капуста — 500 г
- цибуля ріпчаста — 1 шт.
- молоко — 100 мл
- оливкова олія — 1—2 ст. л.
Приготування:
- Відварюємо брокколі і цвітну капусту в киплячій підсоленій воді 10 хвилин до готовності.
- Готові овочі дістаємо з бульйону, додаємо цибулю нарізану півкільцями і подрібнюємо в блендері. Додаємо отриману суміш назад в бульйон. Додаємо молоко. Солимо і перчимо за смаком.
- Доводимо до кипіння на повільному вогні, варимо ще 2—3 хвилини і додаємо 1—2 ст. ложки оливкової олії. Для різноманітності смаку можна додати сухарики зі спеціями і часником.
Відкритий овочевий пиріг
Інгредієнти:
- дрібно нарізані свіжі овочі — 400 г
- молоко — 150 мл
- яйце — 1 шт.
- яєчний жовток — 1 шт.
- пісочне тісто — 1 уп.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть у форму діаметром 20 см пісочне тісто і зробіть бортики. Викладіть овочі в форму з тіста. Збийте яйце і жовток з молоком.
- Поставте форму на деко і залийте в неї суміш. Випікайте при 190 градусах 45 хвилин до готовності.
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