Сьогодні закінчився третій тиждень нового психологічного реаліті «Супермама», впродовж якого змагалися богемна мама-співачка, королева краси і бодіпозитиву, дружина «Холостяка» і мама-друг. Після голосування і фінальних оцінок звання Супермами отримала Олександра ‒ дружина Дмитра Черкасова. Про те, чому вона погодилася на участь у подібному проєкті і як змінилося життя Саші та її сім’ї після перемоги, читайте в матеріалі.

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Чому вирішили взяти участь у проєкті?

Оскільки нині я мама в декреті, материнська тема мені дуже близька і свіжа. Я щиро хотіла поділитися своїм досвідом і дізнатися чужий.

Як чоловік відреагував на ідею взяти участь у проєкті?

Ми з чоловіком команда. Команда в сім’ї, команда в побуті і в особистих ідеях. Я дуже вдячна Дмитрові за те, що він підтримав мене і взяв участь у проєкті.

Яке враження на нього справили інші учасниці?

Для свого чоловіка я завжди була супермамою і найкращою дружиною. Тому на інших учасниць він навіть не дивився.

Чи підтримуєте ви зв’язок із кимось із учасниць?

Так, звичайно, ми близько спілкуємося з дівчатами і ходимо одна до одної в гості, тільки тепер без ревізій і зауважень.

Чи прислухалися ви до порад Дмитра Карпачова, який хотів, щоб ви більше часу приділяли собі?

Ні. Я категорично не згодна з Дмитром і його позицією. Я вважаю себе щасливою жінкою і мамою.

Чи змінилося щось після проєкту?

Нічого не змінилося, ми так само живемо нашим режимним життям, та іншого життя ми й не хотіли б. Ми кохаємо одне одного ‒ і це головне. Я вдячна своїй аудиторії в Instagram за підтримку.

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