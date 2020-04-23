Сьогодні, 23 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 12 випуск психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і самореалізація. Також свою думку про кожну учасницю висловив експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Але хто ж із них здобув заповітне звання Супермами? Усі подробиці в матеріалі.

У перший день учасниці вирушили в гості до богемної мами-співачки Анни Діді, яка виховує свого сина за тибетською системою. Вона геть нічого не забороняє своєму малюкові. Ба більше, в розмові з учасницями Анна зізналася, що народила його від незнайомця.

Другого дня конкурентки оцінювали материнство, хазяйновитість і саморозвиток королеви краси і бодіпозитиву Даші. Однак вони були шоковані брудом і розрухою, в якій живе Даша зі своєю сім’єю.

Цілковита протилежність Даші ‒ Олександра, дружина «Холостяка» Дмитра Черкасова. Вона повністю присвятила себе сім’ї: Саша тільки тим і займається, що прибирає, готує, миє підлогу і стежить за дітьми.

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А ось на четвертий день учасниці вирушили в гості до Яни. Вона позиціонує себе другом для своїх синів і може розмовляти з ними на будь-які теми. Однак не всі учасниці зрозуміли таку відкритість і вседозволеність.

На фінальній зустрічі мами-конкурентки дізналися, скільки балів поставили одна одній. Вони вислухали коментарі експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова. Також Дмитро віддав свої бонусні бали одній із мам.

За результатами голосування учасниць звання Супермами цього тижня здобула дружина «Холостяка» Дмитра Черкасова Саша. Однак свої бонусні бали експерт із питань дитячої вікової психології як заохочення віддав Яні.

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