«Супермама»: чим зацікавить глядачів 12 випуск проєкту від 23.04.2020
23.04.2020
Сьогодні, 23 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 12 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». На четвертий ‒ останній ‒ день учасниці вирушать у гості до мами-подруги Яни, яка розмовляє зі своїми синами на будь-які теми і навіть дозволяє матюкатися. Але що про таке свавілля скаже ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.
У 12 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:
- Чому Янин син часто прогулює школу і вживає нецензурну лексику?
- Як відреагують учасниці, коли дізнаються, що Яна не спить зі своїм чоловіком?
- Які подробиці з Яниного минулого шокують суперниць?
- Хто з учасниць здобуде звання Супермами.
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Video: «Супермама»: чим зацікавить глядачів 12 випуск проєкту від 23.04.2020
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