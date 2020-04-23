Сьогодні, 23 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 12 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». На четвертий ‒ останній ‒ день учасниці вирушать у гості до мами-подруги Яни, яка розмовляє зі своїми синами на будь-які теми і навіть дозволяє матюкатися. Але що про таке свавілля скаже ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.

У 12 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Чому Янин син часто прогулює школу і вживає нецензурну лексику?

Як відреагують учасниці, коли дізнаються, що Яна не спить зі своїм чоловіком?

Які подробиці з Яниного минулого шокують суперниць?

Хто з учасниць здобуде звання Супермами.

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