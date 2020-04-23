Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама»: чим зацікавить глядачів 12 випуск проєкту від 23.04.2020

23.04.2020

Сьогодні, 23 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 12 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». На четвертий ‒ останній ‒ день учасниці вирушать у гості до мами-подруги Яни, яка розмовляє зі своїми синами на будь-які теми і навіть дозволяє матюкатися. Але що про таке свавілля скаже ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.

супермама

У 12 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

  • Чому Янин син часто прогулює школу і вживає нецензурну лексику?
  • Як відреагують учасниці, коли дізнаються, що Яна не спить зі своїм чоловіком?
  • Які подробиці з Яниного минулого шокують суперниць?
  • Хто з учасниць здобуде звання Супермами.

Більше на тему: «Супермама» 11 выпуск: На какие жертвы пошла Саша, чтобы стать женой «Холостяка» Дмитрия Черкасова

Video: «Супермама»: чим зацікавить глядачів 12 випуск проєкту від 23.04.2020

Супермама 12 випуск: якими одкровеннями поділиться з учасницями Яна. Що шоакірует мам-конкуренток

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить