Сьогодні, 23 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 12 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Чотири жінки з абсолютно різними поглядами на виховання впродовж тижня оцінювали одна одну. На четвертий день проєкту учасниці вирушили в гості до Яни ‒ мами, яка дозволяє своїм дітям геть усе. Які подробиці з її минулого шокували суперниць і хто на думку ведучого проєкту Дмитра Карпачова гідний звання Супермами? Детальніше читайте в матеріалі.

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Яна ‒ мама двох дітей. Вона вважає себе їхньою подругою, з якою можна говорити на будь-які теми і яка зрозуміє найскладнішу ситуацію. Але чи так добре бути мамою-другом? Щоб перевірити це, в гості до Яни прийшли інші учасниці.

У квартирі їх зустріли Яна та її старший син, якому сьогодні мама дозволила прогуляти школу. Однак не всі учасниці поділяють таку позицію. Наприклад, Саша вважає, що діти не повинні прогулювати уроки, адже це загрожує вседозволеністю і лінню. Але Яна на колючі зауваження уваги не звернула. Ба більше, вона сама частенько купує своєму синові чіпси і вважає це нормальним.

Під час ревізії в квартирі учасниці знайшли крихти і сміття в ліжку. Як зізналася Яна, вона дозволяє їсти в постелі. Більш того, вона розповіла, що зараз спить із 9-річним сином, а ось чоловік плавно перемістився в іншу кімнату. І сталося так тому, що про це попросив старший син. Однак суперниці цього не зрозуміли і наполегливо рекомендували їй виправити ситуацію.

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Під час відвертої розмови Яна зізналася, що в дитинстві мала дуже непрості стосунки з батьками. Її мама зовсім не займалася вихованням, бо віддавала перевагу розпиванню алкоголю, а вітчим дозволяв собі торкатися до її інтимних місць і змушував маленьку Яну торкатися до своїх. Вона дуже боялася, але розповіла про інцидент своїй мамі, однак та їй не повірила. Після такого вчинку Яна втекла до своєї бабусі і досі не підтримує стосунки зі своєю матір’ю, вважаючи, що вона їй не потрібна. Саме тому, як стверджує сама Яна, вона хоче бути для своїх дітей другом.

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Які поради дасть молодій мамі Дмитро Карпачов під час особистої розмови і хто отримає почесне звання Супермами? Дізнайтеся всі подробиці в 12 випуску проєкту «Супермама».

Video: «Супермама» 12 випуск: Історія Яни про сексуальне насильство довела суперниць до сліз? Супермама 12 випуск: Історія Яни про сексуальне насильство довела учасниць до сліз. Що так засмутило учасниць

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