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СТБ оголошує кастинг на 2 сезон проєкту «Супермама»

23.04.2020

Цієї весни в ефірі телеканалу СТБ відбулася прем’єра нового психологічне сімейне реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально протилежними погладами на виховання будуть оцінювати своїх конкуренток за трьома критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. Ведучий проєкту  Дмитро Карпачов. також висловить свою думку про кожну з мам. Телеканал СТБ оголошує кастинг для участі у другому сезоні реаліті. Подробиці читайте в матеріалі.

супермама

У новому проєкті щотижня чотири мами змагатимуться за звання «Супермама». Вони будуть знайомитися з дітьми своїх конкуренток, аналізувати їхній стиль виховання, оцінювати загальний клімат у родині, самореалізацію мами й інші моменти. За кожен критерій героїні виставляють суперницям оцінки.

Дивитись Супермама – 1 випуск онлайн на СТБ

Хочете довести всій країні, що ви ‒ супермама? Тоді заповнюйте анкету на сайті СТБ:

Анкета для кастингу на проєкт «Супермама»

Video: СТБ оголошує кастинг на 2 сезон проєкту «Супермама»

Стартував кастинг на другий сезон проєкту Супермама. Заповнюйте анкету на сайті СТБ!

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