Ринки в усіх регіонах України закриють. Про це сьогодні заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко. Рекомендацію головного санітарного лікаря — припинити роботу базарів — свого часу в Одесі та Харкові проігнорували. Проте чиновники, які пішли на зустріч підприємцям і фермерам і, за умови дотримання всіх санітарних норм, дозволили базарам працювати, почали отримувати від покупців купи скарг про порушення.

Ринки Харкова під час карантину ні на день не припиняли працювати. В адміністрації міста посилалися на те, що від Кабміну не надходило прямих заборон, а лише рекомендації. Тому вирішили продовжити торгівлю, дотримуючись усіх санітарних норм. Продавців і покупців у рази менше. Встановили сині позначки, які зобов’язують тримати дистанцію у 1,5 метра.

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У п’ятницю, напередодні Великодня, на засіданні адміністрації міста було ухвалено рішення закрити всі ринки. Однак воно ніяк не вплинуло на торгівлю.

Ринки відкриті не лише в центрі Харкова, а й у спальних районах. Працівники базарів стверджують, що не можуть залишитися без роботи, а покупцям їсти хочеться завжди. Деякі відвідувачі зазначають, що це цілком безпечне місце, адже періодично тут здійснюють дезінфекцію.

В Одесі ринки закрили аж після великодніх свят. Відтепер торговцям треба на три тижні затягнути паски, бо відкриття базарів прогнозують не раніше 11 травня.

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Через несвоєчасне припинення базарної торгівлі на Одесу і Харків уже звернули увагу в офісі глави держави. Напередодні заявили, що порушать це питання на зустрічі з президентом і міністром внутрішніх справ. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко зазначив, що такий лояльний режим роботи неприпустимий. Ситуація вимагає контролю, тому буде вжито всіх необхідних заходів, щоб закрити ринки.



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