«Дизель Студіо» зняли другий сезон серіалу «Папаньки». Він вийде на телеканалі СТБ вже цієї весни! У другому сезоні Андрій Федінчик з дружиною Наталкою Денисенко зіграють у «Папаньках» сім’ю. Детальніше — далі в матеріалі.

За сюжетом першого сезону, Єгор (Єгор Крутоголов) і Женя (Євген Сморигін) вже були папаньками. Микита (Євген Гашенко) став батьком до кінця сезону. А герой Андрія Федінчика, Саша, міняв регулярно дівчат і навіть не замислювався про створення сім’ї.

Однак наприкінці 16 серії до Саші прийшла дівчина із семирічним хлопчиком і представила його сином Саші. Уже відомо, що це була сестра героїні Наталки Денисенко, Тані. Сама ж Наталка зіграє дівчину, з якою в Саші був роман сім років тому і яка народила від нього дитину. У соцмережах вона написала:

«Думаю, багато шанувальників нашої пари будуть дуже раді (як і ми!!!), дізнавшись чудову новину!!! У серіалі “Папаньки” -2 у моєї героїні Тані 7 років тому з’явився син від Саші, якого грає Андрій Федінчик! Так що ми кіносім’я!!!».

Відомо, що подружжя зіграє любовну пару вперше за чотири роки!

«Ми мріяли зніматися разом, як сім’я. Але так виходило, що то я граю любов з іншим, то він — з іншою, і ми взагалі не перетиналися. А тут ми сім’я, і ​​це так класно!» — ділиться емоціями Наталка Денисенко.

Про роботу з дружиною Андрій Федінчик розповідає:

«Нам з Наталкою дуже легко працювати разом. Немає жодних недомовок, усе зрозуміло. У новому сезоні “Папаньок” ми не будемо одружені, але у нас буде спільна дитина, глядачі бачили її в останній серії першого сезону. Мій герой, Саша, намагатиметься налагодити стосунки з сином, знайти спільні інтереси, а чи вийде це в нього… »

Побачити, як зміниться холостяк Саша і як розвиватимуться їхні стосунки з Танею, можна в другому сезоні «Папаньок» уже цієї весни!

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