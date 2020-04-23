Уже цієї весни глядачі телеканалу СТБ зможуть побачити другий сезон серіалу «Папаньки» виробництва «Дизель Студіо». Євген Сморигін —головний герой серіалу, а ще батько трьох дітей: Льоші, Лізи і Саші. Актор розповідає, що на карантині вони всі разом грають у настільні ігри, займаються музикою і роблять уроки.

За словами Євгена, його дітям можуть заздрити мільйони інших, адже він дозволяє всю ніч грати в приставку:

Режим на карантині скасовано! Діти не можуть з друзями бачитися, виходять тільки у двір. Ще режимом їх мучити? Нехай відриваються! Від нудьги ми рятуємося настільними іграми: граємо в «Дабл», «Імаджинаріум», «Еліас», а ще в шахи і шашки. Нещодавно я робив поличку для сараю і навчив Льошку закручувати саморізи в дерево. Кожен чоловік повинен вміти користуватися інструментом: полагодити щось у будинку, підкрутити.

Щодо уроків, то Женя зізнається, що їх перевіряє дружина Ліда, але на фортепіано з дітьми грає він сам:

Весь навчальний процес українською мовою, а мені поки важко вникати в предмети українською. Слава Богу, музика — це універсальна мова. Із заняттями на фортепіано допомагаю всім я.

Нагадаємо, що в другому сезоні серіалу «Папаньки» Женя буде таким само чудовим батьком, люблячим сином і чоловіком. Незважаючи на те, що додому повернеться із заробітків його дружина, мама Тамара Броніславівна продовжить відчайдушно боротися за верховенство в родині.

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