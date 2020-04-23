Другий сезон серіалу «Папаньки» на телеканалі СТБ – не за горами! Через відомі обставини його показ може припасти якраз на карантин. Але для деяких акторів самоізоляція стала справжнім потрясінням! Олександр Бережок розповідає, що він, наприклад, пізнав своїх дітей краще, і це було нелегким випробуванням.

Я й раніше знав, що Гліб і Лук’ян різні. Але через роботу не було часу відчути це. А завдяки карантину зміг! Гліб у нас більш спокійний, любить малювати, збирати конструктор, читати, а Лук’ян – як маленький ураган, змітає все на своєму шляху! І доводиться вчитися давати з ними раду.

Дружина Олександра, Олена, викладає йогу онлайн, тому зараз акторові часто доводиться доглядати за дітьми. Він розповів, як розважає і чого вчить синів.

Постійно потрібно щось придумувати, щоб дітей розважити, інакше може статися страшне. Ми будуємо «халабуди», стрибаємо через подушки, уявляємо, що підлога – це море і в ньому плавають акули. Старшому дуже подобається! А молодший, звичайно, просто бігає, аби не сидіти на місці.

Саме на карантині Олександр відчув, як нелегко залишатися з дітьми наодинці.

Якщо хочеться відволікти дітей, то Глібові достатньо включити мультик або дати книжку почитати. З Лук’яном складніше – книжку порве, а мультики його взагалі не цікавлять. Ось така гіперактивна дитина! Але я вже непогано навчився знаходити до них підхід.

Старшому синові актора чотири роки, і батько розповідає, що вже займається його освітою.

Ми з Глібом складаємо слова з букв, малюємо разом, вивчаємо цифри або складаємо пазли. Він сам іноді приходить і просить із ним разом почитати. Лук’яна поки більше цікавить, як предмет з одного стану переходить в інший – з цілого в зламаний (сміється. – Прим. ред.).

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