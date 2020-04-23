Опера на карантині: український оперний виконавець співає на камеру вдома

Карантин залишив співаків без роботи. Не виняток і всесвітньо відомий український оперний виконавець Юрій Самойлов. Він вирішив не нудьгувати і почав записувати пісні просто у своїй німецькій квартирі. Ще й не звичні арії, а пісні про карантин і надію. Журналіст програми СТБ «Вікна-новини» Борис Сачалко особисто поспілкувався з оперним співаком по відеозв’язку.

Юрій Самойлов — всесвітньо відомий оперний співак. Соліст франкфуртської опери виступає на найпрестижніших сценах Європи. Однак із початком епідемії він змушений залишатися вдома без улюбленої роботи. Юрій знайшов вихід із ситуації і вирішив співати в домашніх умовах. Ба більше, робити це не лише собі на втіху, а з метою підтримати всіх людей, які опинилися в складній ситуації, без роботи, а також тих, хто захворів.

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Тому разом зі своїм другом з України — композитором Олегом Жолтиковим — Юрій вирішив активізуватися в творчості.

«Ми зідзвонилися і подумали, як продовжувати працювати під час карантину. Я написав музику, показав Юрі. Вона йому дуже сподобалася. Я зателефонував поетесі, яка написала текст», — розповідає Олег.

Усе дуже просто і зі смаком. Композитор в Україні грає на роялі, а Юрій у Німеччині співає: «Перша пісня про весну і надію, що все буде добре. Друга — смішна з назвою “Мама Міа”. Вона про те, як ми повинні ізолюватися. Третя — лірична».

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Також Юрій зізнався, що співає в гардеробній. Кімнату, де багато речей і немає луни, обладнав під маленьку студію. На даному етапі є вже три пісні, записані вдома. Однак це лише початок карантинної квартирної творчості. Уже готується четверта. Друзі жартують, що головне, щоб сусіди витримали.

«Думаємо назвати цей збірник “Сидіть удома”. Зараз не вистачає позитиву», — підсумував Юрій.

Дізнайтеся ще більше корисної інформації у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30, 22:00, а тепер ще й у денний час – о 14:30.



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