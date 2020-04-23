Оля Полякова вирішила заробляти на карантині відеопривітаннями

Член журі наймасштабнішого шоу країни «Х-фактор» Оля Полякова зароблятиме на карантині відеопривітаннями. Відомо, що частину зароблених коштів поп-діва передасть на благодійність. Подробиці – далі в матеріалі.

Відеопривітання від співачки стане ідеальним сюрпризом до будь-якого свята і подарує незабутні емоції близькій вам людині. 50% від одержаних коштів Оля Полякова передасть у благодійний фонд «Життєлюб» на підтримку літніх людей на період карантину.

Ця послуга передбачає такі опції:

– ексклюзивне відеопривітання від Олі Полякової до 30 секунд;

– прямий відеодзвінок від Олі Полякової до 2 хвилин у зручному для вас месенджері та особисте спілкування з артисткою;

– корпоративний конференц-зв’язок з Олею Поляковою до 5 хвилин. У вашої компанії день народження або ви просто хочете підтримати дух команди під час карантину? Оля Полякова підключиться до вашої Zoom-конференції і підніме настрій колективу, зіграє з вами в гру або влаштує спонтанне караоке.

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