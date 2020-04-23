Ольга Морозова: всі сцени в «Акушерці» зворушать глядачів до глибини душі

20 квітня на телеканалі СТБ відбулась прем’єра медичної драми «Акушерка» виробництва StarLight Production. Актриса Ольга Морозова розповіла про свою героїню, проби і любов.

Олю, розкажіть, яка ваша Алла?

Свою героїню потрібно полюбити, стати з нею одним цілим. Зробити це буває складно, особливо коли персонаж — твій антипод. Спочатку ти читаєш сценарій і бачиш свою героїню поверхнево. Але, перечитуючи сцени раз по раз, ти починаєш закохуватися в свого героя, жаліти його, співпереживати йому, виправдовувати і… любити. Алла – глибоко нещасна людина. Людина, яка має абсолютно все, крім головного — це сім’я, любов, діти. Усі вчинки, які робить моя героїня протягом усіх серій, тільки заради того, щоб стати щасливою і коханою.

Чи були такі вчинки героїні, які ви абсолютно не сприймали і не розуміли?

Абсолютно всі (сміється. — Прим. ред.). Усі негативні, що робить моя героїня. Я в житті абсолютна протилежність Алли, але мені досить часто дістаються такі ролі — героїні, які йдуть напролом заради своєї вигоди або власного щастя. Вони геть не схожі зі мною, мені складно виправдовувати їхні вчинки.

З цим мені довелося боротися. Мені як актрисі було складно зрозуміти, прийняти і полюбити свою героїню. І головне — пробачити (усміхається. — Прим. ред.). Але водночас мені було її шкода. У моєму житті були певні ситуації, що віддалено нагадують ті сцени, які є у моєї героїні в «Акушерці».

А що було найскладнішим у цьому проєкті?

Усе! (сміється. — Прим. ред.). Складно виділити щось одне. Кожна сцена непроста, кожна сцена драматична і, що дуже важливо, тут немає пустих сцен, усі дуже ємні і значущі. Можливо, однією з найскладніших сцен було весілля, коли моя героїня виходить заміж за нелюба. У той момент вона стає жертвою. І є ще одна сцена … Ні, не одна! Усі! (Усміхається. — Прим. ред.). Не буду про них говорити, щоб не розкривати всі карти. Глядач буде безпосереднім учасником подій. Думаю, всі сцени зворушать його до глибини душі. Були сцени, які знімати було вкрай складно емоційно. Скоро все побачите…

А ви могли б так вчинити в житті — вийти заміж за нелюба?

Однозначно ні. Я роблю все тільки по любові. Мені обов’язково потрібно любити і надихатися людиною.

А до Києва ви переїхали по любові?

Швидше через любов. Я вийшла заміж, і ми переїхали жити до Києва — у чоловіка тут був бізнес. Мені важко дався переїзд: відмова від роботи, друзів, сім’ї. Це був складний період, особливо в перші роки…

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