Нікіта Добринін і Даша Квіткова переносять весілля через карантин

Пара, яка склалася на проєкті «Холостяк»-9, змушена перенести весілля через продовження карантину. Нагадаємо, що під час відпустки на Балі Нікіта Добринін зробив пропозицію Даші Квітковій. Закохані призначили дату на 23 травня, однак пандемія диктує свої умови. Більше дізнайтеся в матеріалі.

Нікіта Добринін зробив пропозицію своїй обраниці, і вона відповіла йому “Так”. Тоді редакції STB.UA вдалося дізнатися найперші емоції і відчуття пари. Двоє зізналися, що мріють про весілля в Італії, зіграти яке хочуть ближче до літа.

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Незабаром вирішили, що одружаться в Києві, адже бабусям і дідусям складно буде перенести політ. І таке рішення виявилося на краще. Уже в березні Італія посіла чільні позиції за кількістю заражених COVID-19.

Тим часом в Україні запровадили карантин, який продовжують уже вдруге — щонайменше до 11 травня. Весілля Нікіти й Даші було призначене на 23 травня. Пара зізналася раніше, що у них готовий ресторан на даху з прекрасним краєвидом, розіслані запрошення і обрано сукню нареченої.

У себе на сторінці в Instagram Даша поділилася, що вони змушені відкласти подію.

«Весілля ми переносимо на 2 вересня. Я засмучена. Але я також засмучена, що ми повинні сидіти вдома. А під кінець карантину я в жодну сукню не влізу», — зазначила Даша.

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