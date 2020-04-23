Сьогодні, 23 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 12 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Дмитро Карпачов оцінив методи виховання мами-друга Яни, яка розмовляє зі своїми дітьми на будь-які теми. Детальніше читайте в матеріалі.

Під час відвертої розмови з учасницями Яна розповіла історію про сексуальне насильство в дитинстві. Її вітчим частенько дозволяв собі торкатися інтимних місць дівчинки і змушував її торкатися до себе. Такий досвід не міг не позначитися на розвитку Яни.

На жаль, за статистикою, більш ніж у 70 % випадків сексуальне насильство над дітьми чинять родичі або близькі їм люди. Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов закликав батьків поставитися до такої ситуації з усією серйозністю і розумінням.

«Найстрашніше, чого боїться дитина, яка наважилася розповісти мамі про сексуальне насильство, це почути “Я тобі не вірю. Такого не може бути”. Дуже важливо поставитися до такої ситуації з усією серйозністю і обов’язково з’ясувати правду».

Більше на тему: Що робити, якщо дитина бреше: поради Дмитра Карпачова

Більше порад щодо виховання дітей дивіться з понеділка по четвер о 18:00 у новому проєкті «Супермама».

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ