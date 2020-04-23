На жаль, безліч неприємних і навіть гірких змін звалилося на людство останнім часом. Це і кліматичні зміни, і хвороби, але і зміни магнітного поля. Графіком магнітних бурь на квітень 2020 року поділилася Рубіна Цибульська. Більше читайте в матеріалі.

Вібрації, пов’язані зі зміщенням магнітних полюсів, посилюються під впливом сонячного вітру. З цієї причини величезна чисельність людей відчуває затуманення свідомості, відсутність енергії, млявість, головні і суглобові болі, депресію та інші неприємні симптоми.

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Щомісяця ми відчуваємо піки такого стану в дні сонячної активності — під час магнітної бурі. Найнеприємніше, що негативний вплив має накопичувальний ефект, тому обов’язково зміцнюйте біополе.

А в квітні геомагнітний шторм очікується 15 числа.

Захистіть себе від неприємних наслідків хорошим сном, правильним харчуванням і чистим повітрям. Ну і, звичайно, не хворійте!

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