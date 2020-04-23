Гороскоп на 24 квітня 2020 року допоможе не помилитися під час прийняття важливих рішень. Хто може отримати несподівані фінансові надходження, а кому варто зберегти свої фінанси? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вам може надійти несподівана пропозиція. Вона настільки виб’є вас із колії, що ви навіть можете прийняти необдумане рішення. Будьте обережні.

Телець

Ви повністю поглинуті домом. Карантин трохи змінив вас: захотілося більше часу приділяти близьким людям. Це навіть на краще.

Близнюки

У вас в голові з’явилося багато цікавих ідей. Це прекрасно. Спробуйте реалізувати їх. Не бійтеся ризикувати.

Рак

Ви хочете багато чого, але зараз отримуєте тільки частину з того, на що розраховували. Нехай вас це не дуже засмучує. Є люди, яким пощастило менше, ніж вам.

Лев

У вас дуже багато планів. Намагайтеся не розпорошуватися, а спробуйте реалізувати хоча б один із них.

Діва

На любовному фронті вас чекають зміни. Можливо, ви по-іншому подивитеся на знайомих. Хто знає, може, з цього щось вийде.

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Терези

Ви поглинені новим хобі цілком і повністю. У критичний час воно допоможе вам залишатися на плаву і не втратити розум. Так тримати.

Скорпіон

Трохи креативу ‒ і нудний будень може перетворитися на веселий день, сповнений яскравих барв і прекрасних спогадів.

Стрілець

Ви трохи втомилися. Карантин впливає на всі сфери життя. Намагайтеся знайти щось хороше в такій складній ситуації і думайте тільки про це.

Козеріг

Ваші ідеї можуть допомогти багатьом людям. Реалізуйте їх. Так ви зможете поєднувати приємне з корисним.

Водолій

У вас можуть з’явитися невеликі фінансові надходження. Але не поспішайте витрачати всі гроші. Залиште трохи про запас. Хто знає, коли закінчиться весь цей кошмар.

Риби

Ви досягли гармонії і повністю взяли ситуацію під контроль. Це забрало багато зусиль. Зате тепер ви не тішите себе ілюзорними надіями, а готові боротися за своє місце під сонцем.

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