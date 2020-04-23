Екскурсія «серіальними» квартирами «Папаньок»

Уже цієї весни на каналі СТБ стартує довгоочікувана прем’єра другого сезону комедійного серіалу «Папаньки» від «Дизель Студіо». Це серіал про непрості взаємини батьків і дітей. Він обіцяє телеглядачам багато гумору і позитивних емоцій.

У головних ролях — зірки «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов, Євген Сморигін та Євген Гашенко. Власне, їм і доводиться постійно розрулювати курйозні ситуації, в які невдачливі татусі із завидною регулярністю потрапляють разом з дітьми. Тріо папаньок доповнює затятий холостяк Андрій Федінчик, який категорично не хоче заводити нащадків.

Зйомки серіалу відбуваються в зовсім різних локаціях — на природі, у столичних дворах спальних районів, на відомих київських вулицях, і навіть на дитячому майданчику. Але що цікаво — спеціально для зйомок «Папаньок» в одній зі столичних кіностудій побудували чотири квартири і… пологовий будинок!

Ми вирішили зробити «рейд» квартирами папаньок, щоб на власні очі побачити «внутрішню кухню» найбільшого проєкту «Дизель Студіо». Починаємо із затишної оселі кіношної сім’ї Єгора Крутоголова і Лілії Ребрик. Звичайно ж, центральне місце в квартирі — кухня у стилі прованс. Це місце для відпочинку і спілкування сім’ї, де тон задає господиня.

Героїня Лілії Ребрик — ідеальна дружина: мало того, що красуня, ще й дім тримає в чистоті й порядку. Як зізналася актриса, у сценарій серіалу вона закохалася з перших рядків, читала і не могла зупинитися від сміху.

У нас на майданчику підібралася колоритна сімейка. Моя героїня — дуже тендітна жінка, завжди доглянута, модна, при цьому вона просто ідеальна, турботлива, любляча дружина і мати. Вона поблажливо ставиться до всіх витівок чоловіка і сина. Я просто занурилася в цю сім’ю і ситуації, в які потрапляли хлопці, — ділиться Лілія.

Дивлячись на пару Єгора і Лілії, віриш: ці люди справді можуть жити разом.

За сценарієм, Єгор і сам як велика дитина, тому іграшки йому доводиться ділити зі своїм сином — його грає Дем’ян Шиян.

У серіалі в мене один син, — розповідає Єгор Крутоголов. — Я його дуже балую. Син у мене росте таким собі бешкетником, проте він добрий і милий хлопець, який любить своїх батьків і друзів. По суті «Папаньки» — це серіал про нас самих, про наше життя, а наші персонажі справді схожі на нас. І багаторічна дружба між папаньками — це те, що нам знайоме і дороге. Але не завжди все так гладко, особливо коли в гості приходить теща…

Наступний пункт призначення — квартира багатодітного батька Євгена Сморигіна.

Як і в житті, у «Папаньках» Євген виховує трьох дітей, так що в роль довго вживатися не довелося. Тим більше що одного з дітей актора грає його рідний син — Олексій Сморигін.

По суті, виховання дітей повністю лягло на плечі Євгена, бо дружина-хореограф у постійних роз’їздах. І це, скажемо прямо, дуже непросто, особливо коли діти плавно підходять до перехідного віку… Влаштувати дискотеку в квартирі — без проблем!

Авторитетна і владна мама Олексія — Тамара Броніславівна, яку зіграла Надія Кондратовська — директор Будинку культури.

Затишний модерн — це про інтер’єр квартири «папаньки» Євгена Гашенка.

Євген грає молодого банківського працівника Микиту, який тільки готується стати батьком. Актор розповідає, терпіти капризи вагітної дружини (Ольга Арутюнян) — ох як непросто …

Моєму герою справді довелося натерпітися через забаганки вагітної дружини, йому навіть хотілося втекти, — каже Євген Гашенко. — А от у реальному житті мені пощастило більше. Дружина не будила серед ночі і не просила полуниці з оселедцем.

Я так часто грала вагітних, що мене можна називати багатодітною матір’ю, — жартує Ольга Арутюнян. — Мій накладний живіт смішить усю знімальну групу, а після зйомок реально болить поперек, іноді навіть хочеться солоних огірків.

Квартира холостяка Андрія Федінчика оформлена в стилі сучасний мінімалізм. Такий дизайн цілком відповідає легковажному і волелюбному характеру ловеласа.

Герой Андрія за професією — артдиректор нічного клубу, а за покликанням — сучасний Казанова. Сама думка про дітей викликає в нього жах.

Команда серіалу «Папаньки» передає всім глядачам СТБ привіт!

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