Єгор Крутоголов: У другому сезоні «Папаньок» зміниться все!

Зовсім скоро глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися другим сезоном серіалу «Папаньки» виробництва «Дизель Студіо». І поки всі завмерли в очікуванні улюбленого серіалу, читайте інтерв’ю із зірковим «папанькою» Єгором Крутоголовом просто зараз!

Ваш персонаж переживає зміни в другому сезоні. Яким його побачать глядачі?

У другому сезоні ми перенесемося на пів року вперед. Буде ще більше пригод, чоловічої дружби і взаємовиручки! У родині мого персонажа Єгора стануться зміни через нестачу грошей. Йому доведеться стати серйознішим і заповзятливішим, щоб забезпечити своїх близьких. Оскільки джерело доходу і безтурботного життя вичерпається, Єгор буде по-справжньому крутитися, щоб не вдарити обличчям у болото перед сім’єю! Навіть піде на роботу.

Чим близький вам персонаж? Які якості в ньому подобаються?

У мене багато спільного з героєм, але я в житті трішки жорсткіший і серйозніший. Наша серіальна мама Світлана (Лілія Ребрик. — Прим. ред.) вимагає від сина майже військової дисципліни, Єгор же її постійно розхитує, бо сам іще в душі дитина. Приблизно так і в моїй власній родині виходить. На Каті весь дім, тренування Льови, догляд за Максом. Але щодо навчання я трохи жорсткіший — мотивую сина до вивчення іноземних мов і завжди кажу, що спочатку уроки, а потім розваги. Єгор і Світлана в серіалі точно такі самі, як і ми з Катею, приймають одне одного і йдуть до загальних цілей.

Взагалі, мій персонаж простіше ставиться до життя, ніж я. Він у цьому плані щасливіший. У нього звідкись є гроші, по життю не доводиться «паритися». Але при цьому в нього правильні сімейні цінності. Мені було цікаво уявити себе такою людиною. Але в другому сезоні все зміниться! Єгор збереться і проявить себе, як справжній чоловік, — мені це дуже близьке в ньому.

Ви імпровізували на зйомках? Як часто на майданчику народжувалися жарти?

Імпровізація може бути у відігруванні емоції героя. Можна придумати якийсь життєвий гег, який відчуваєш у самій сцені. Але далеко від сценарію ми не відходили, адже якби почали додавати спонтанних жартів, це могло б відвести глядача від основної лінії. Здебільшого ми в серіалах зберігаємо задумані сценаристами сюжетні лінії.

Вас часто під час зйомок пробивало на сміх? Як із цим боролися?

Так, пробивало! Зазвичай у той момент, коли вмикається камера (сміється. — Прим. ред.). Це називається «розколотися». У таких ситуаціях потрібно просто висміятися і продовжити працювати.

Як ви проводите час із дітьми на карантині?

На карантині з сім’єю класно! Ми живемо у приватному будинку і можемо насолоджуватися свіжим повітрям у дворі, робимо барбекю, граємо з Льовою в приставку. Лев робить уроки і вчить англійську, а я взявся за вивчення італійської мови онлайн. Намагаюся прищепити це і синові, але поки безуспішно (сміється. — Прим. ред.).

Як ви думаєте, які якості батько повинен розвивати у своєму синові?

Хочу максимально допомогти своїм синам знайти себе. Що раніше вони почнуть ставити перед собою цілі і йти до них, то зрозуміліше і цікавіше буде жити. Я подарував Леву мрію стати автогонщиком, і він уже бачить перед собою шлях. Навіть якщо він не досягне великих успіхів у спорті, він набуде багато корисних навичок, які точно знадобляться в житті.

У соцмережах ви досить часто ділитеся відео спільних тренувань із сином. Чим іще займаєтеся на карантині разом з дітьми?

На карантині намагаємося проводити час весело і з користю. Цього року ми переїхали до приватного будинку і тепер усі разом освоюємо господарство — вчимося стригти газони і прибирати територію. З’явилося більше фізичної праці — це не може не радувати! Але й розважатися не забуваємо. Наприклад, недавно ми з Левом побудували трасу для радіокерованих машин. А перед цим обов’язково зробили «під шумок» прибирання території. Коли розходимося по різних кутках, я вивчаю італійський онлайн, а Лев робить уроки або телефонує в Zoom однокласникам.

Які фільми ви можете порадити на час карантину?

Ми з Льовою дивимося англійською його улюблені фільми і мультики за порадою вчительки. Наприклад, «Тачки», «Місто Героїв», «Турбо», серіал «Stranger Things».

Які книги ви можете рекомендувати на час карантину?

Люблю читати в оригіналі книги про видатних і успішних особистостей. Наприклад, «No Angel: The Secret Life of Bernie Ecclestone». Якщо говорити про художню літературу, одна з моїх улюблених книг — «Безсоння» Стівена Кінга.

Більше на тему: «Папаньки» переїжджають на СТБ

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ