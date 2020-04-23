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Джулія Робертс розлучається з чоловіком

23.04.2020

Відома американська актриса Джулія Робертс вирішила розлучитися з чоловіком після 18 років шлюбу. Деталі читайте в матеріалі.

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Голлівудська актриса Джулія Робертс вирішила розлучитися з чоловіком після 18 років шлюбу. Офіційно оформити розлучення пара планує після закінчення карантину.

За інформацією, яка просочилася в пресу, оскароносна красуня вже давно не ладнає зі своїм  чоловіком оператором Денні Модером. А режим самоізоляції тільки погіршив ситуацію і дав можливість подружжю зрозуміти, що їхні стосунки себе давно вичерпали.

Нагадаємо, Джулія Робертс виховує трьох дітей. І незважаючи на всі складнощі, вона визнає, що пишається своїми стосунками з Денні Модером.

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