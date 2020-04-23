Що почитати на карантині: рекомендації Іраклі Макацарія

Тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Іраклі Макацарія проводить карантин у колі рідних і близьких. Зі своїми шанувальниками він ділиться порадами, як залишатися у формі, показуючи різні тренування в домашніх умовах. Ба більше, Іраклі поділився літературою, яку рекомендує прочитати або прослухати під час карантину. Подробиці в матеріалі.

«Я дуже люблю книги, але з огляду на мій режим за останні кілька років, слухав їх тільки в аудіоформаті. Карантин дав можливість нарешті насолодитися цим вільним часом за читанням улюблених книжок», — зізнається Іраклі.

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Ніколас Спаркс — «Вибір»

Історія про затятого холостяка Тревіса Паркера, для якого кохання, почуття, відповідальність здаються чимось далеким і непотрібним. Головному герою цілком достатньо вірних друзів, близьких і класної роботи. Риболовля, спорт, відпочинок на природі, полювання — це все його дозвілля. Однак із появою в його житті сусідки Габі Холланд усе змінюється. Чоловік уперше закохується, хоча тривалий час заперечує це далеке почуття. Незважаючи на радість і окриленість, із коханням у його життя приходять і чималі випробування.

Жанр: роман

Марк Менсон — «Усе замахало»

Книга про надію. Під час карантину та пандемії — дуже актуальна. Адже ще ніколи світ не жив у таких умовах, коли переборов усі хвороби, переміг усякі кризи, отримав доступ до будь-якої інформації і оточив себе зручними технологічними проривами. Однак що далі, то більше тривожності виникає в людини. Постійні економічні і політичні війни, нерівність, екологічні проблеми наздоганяють нас. Переверніть своє уявлення про щастя, успіх і надію.

Жанр: «Допоможи собі сам»

Емілі Бронте — «Грозовий перевал»

Золота класика світової літератури. Роман, який перевернув свого часу уявлення про романтичну прозу. Минають роки й десятиліття, але історія бурхливого, жагучого, трагічного кохання Хіткліфа і Кетті, як і раніше, не підвладна часу. Соціальна нерівність, стандарти і стереотипи, нав’язувані суспільством, часто стають перешкодою для вираження своїх почуттів і бажань.

Жанр: роман

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