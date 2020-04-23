Чи будуть вихідні на травневі свята у 2020 році і чи варто їх чекати взагалі? Це питання як завжди дуже хвилює всіх жителів нашої країни. В Україні на травень 2020 припадає два великі свята, які подарують два додаткових вихідних. Детальніше читайте в матеріалі.

Всього в травні 31 календарний день. Українці цього року відпочиватимуть з 1 по 3, з 9 по 11, 16, 17, 23, 24, 30 і 31 числа. Вихідний у п’ятницю, 1 травня, пов’язаний зі святкуванням Дня праці, а в понеділок, 11 травня, ‒ з Днем Перемоги 9 травня.

Вихідні в травні 2020 року

Загальна кількість календарних днів ‒ 31.

Робочі дні ‒ 19.

Вихідні дні ‒ 12.

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Також нагадаємо свята, які відзначаються в травні:

1 травня – День праці;

День праці; 3 травня – Всесвітній день друку;

Всесвітній день друку; 7 травня – День радіо;

День радіо; 8 травня – День пам’яті і примирення, присвячений жертвам Другої світової війни;

День пам’яті і примирення, присвячений жертвам Другої світової війни; 9 травня – День Перемоги;

День Перемоги; 10 травня – День матері;

День матері; 16 травня – День Європи в Україні;

День Європи в Україні; 17 травня – День пам’яті жертв політичних репресій;

День пам’яті жертв політичних репресій; 17 травня – Всеукраїнський день працівників культури;

18 травня – Міжнародний день музеїв;

Міжнародний день музеїв; 20 травня – День працівників банків;

День працівників банків; 20 травня – День метеоролога;

День метеоролога; 25 травня – День філолога;

День філолога; 28 травня – День прикордонника;

День прикордонника; 31 травня – День Києва.

Свята святами, але до 11 травня в Україні продовжено карантин, тому потерпіть ще трохи, будьте здорові та залишайтеся вдома!

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