Сьогодні о 22:40 на телеканалі СТБ вийдуть 7 і 8 серії фільму «Анна Герман». У ньому співачка, яка на піку своєї слави потрапила в автокатастрофу і була прикута до лікарняного ліжка, бореться за життя. Але що ж станеться в 7 і 8 серіях? Читайте просто зараз.

В Італії Анну тримають заручницею власного контракту. Вона не має права співати. Не витримавши ув’язнення, Герман наважується на втечу. В одному з провулків міста вона зустрічає милого хлопця Луїджі. Він показує дівчині іншу Італію. Країну, в якій хочеться любити і співати, і Аня співає. На її голос завмирають перехожі, зупиняються авто.

Слава про дівчину з ангельським голосом швидко розноситься містом. Продюсери Герман вирішують, нарешті, показати її широкому загалу. Вперше польська співачка виступає на сцені уславленого фестивалю в Сан-Ремо. Проте сяяти новій європейській зірці Анні Герман було недовго. У день свого тріумфу на італійській автостраді вона розбивається…

Від Герман відмовилися всі, крім рідних. Збишек та Ірма перевозять її до Польщі. Але дівчині не можуть виділити навіть окрему палату. Загіпсована на весь зріст Аня лежить у коридорі лікарні. Її безцеремонно торкають. Сховатися від шанувальників вона може, лише заплющивши очі. Незабаром на Анну чекає новий удар ‒ вона назавжди буде прикута до ліжка. Але що врятує її в цій ситуації? Дивіться вже сьогодні!

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